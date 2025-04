Le manteau mi-saison que Sharon Stone remet au goût du jour à 67 ans

Dans le cadre saisissant d’une carrière de marbre grecque, la marque Cos a présenté sa collection printemps-été 2025, mêlant élégance, durabilité et inspirations artistiques. Parmi les invités venus assister à ce défilé, une personnalité a particulièrement attiré l’attention : Sharon Stone. À 67 ans, l’actrice américaine a prouvé, une fois de plus, qu’elle maîtrise l’art de s’approprier les pièces fortes avec grâce et modernité.

Une pièce intemporelle, revisitée avec subtilité

Pour l’occasion, Sharon Stone arborait un manteau printanier – le trench – à la coupe sobre et structurée, dans un ton crème éclatant. Ce modèle mi-saison, ceinturé à la taille et ouvert sur un col travaillé, s’inscrivait parfaitement dans l’univers épuré et raffiné du show. Une preuve que l’élégance ne dépend ni de l’âge ni des tendances passagères, mais d’un sens du style affirmé.

Associé à un pantalon large fluide et un t-shirt ajusté, le trench crème prenait toute sa dimension. Cette pièce à la fois polyvalente et flatteuse sublime les courbes, tout en structurant la silhouette. Il souligne la taille, met en valeur les épaules, et s’adapte facilement à différents looks, du plus casual au plus habillé.

Un look inspirant, accessible à toutes les morphologies

Ce trench n’a pas seulement séduit par sa ligne élégante : il rappelle que certaines coupes savent traverser les saisons et convenir à toutes les morphologies. Porté par Sharon Stone avec des baskets blanches, il démontrait sa capacité à s’insérer aussi bien dans un style décontracté que dans une tenue plus sophistiquée. Que l’on choisisse de l’associer à une robe fluide, un jean large ou une jupe fendue, le trench offre mille possibilités.

Et surtout, il envoie un message fort : à 67 ans, Sharon Stone incarne une mode libérée des diktats, où le confort, le style et la confiance en soi cohabitent sans compromis.

Un engagement esthétique et environnemental

L’événement organisé par Cos à Athènes n’a pas seulement été l’occasion de présenter une collection empreinte de délicatesse. Il a aussi marqué un engagement éthique. Les recettes issues de la location de la carrière Dionysos seront reversées à un programme de reforestation : 10 000 arbres seront plantés autour de la capitale grecque et du mont Pentélique, durement touchés par les incendies de 2024. En félicitant la créatrice d’un « really nice » chaleureux, Sharon Stone a salué autant la beauté des créations que la portée de l’engagement.

Ce n’est pas seulement un trench crème que Sharon Stone remet au goût du jour, mais un message : l’âge est une question de perspective. Au-delà des tendances qui se succèdent, il est essentiel de se concentrer sur ce qui nous fait nous sentir bien dans notre peau. La mode n’est pas une question d’âge, mais d’attitude. Et à ce jeu-là, Sharon Stone est une maîtresse incontestée.