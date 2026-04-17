La meilleure amie de Kylie Jenner relance la tendance du crop top avec une version vintage

Sous le soleil californien, Anastasia Karanikolaou fait parler d’elle. L’influenceuse, proche de Kylie Jenner, a récemment séduit ses abonnés avec une tenue qui réinvente le classique crop top dans un esprit rétro.

Un look vintage qui séduit les réseaux sociaux

Sur Instagram, Anastasia Karanikolaou s’affiche dans un crop top blanc au design inspiré de l’esthétique vintage américaine. Le haut minimaliste se distingue par une inscription détournée d’un logo emblématique, rappelant le ton « rebelle et décontracté » des années 90. Associé à une jupe noire et à quelques accessoires discrets, ce look est une ode à la simplicité stylée et à l’assurance.

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Détails du style : minimalisme et affirmation

Pour cette sortie ensoleillée, la jeune femme a visiblement misé sur une allure naturelle et maîtrisée. Ses cheveux, légèrement plaqués à l’avant, encadraient délicatement son visage tandis que des boucles souples tombaient avec fluidité à l’arrière, apportant du mouvement et une touche de décontraction. Les lunettes de soleil, posées sur sa tête comme un serre-tête, ont renforcé ce style à la fois pratique et tendance.

Côté accessoires, elle n’a rien laissé au hasard : bracelets argentés qui captaient la lumière, colliers superposés jouant sur les longueurs et les textures, et bijoux de caractère qui ajoutaient une note affirmée à l’ensemble. L’harmonie entre simplicité et détails travaillés donnait un look estival, à la fois élégant et sans effort, parfaitement adapté à l’ambiance lumineuse de la journée.

À travers ce look, Anastasia Karanikolaou réaffirme ainsi son rôle d’influence mode. En remettant au goût du jour le crop top vintage, elle incarne cette tendance où style rétro et confiance moderne se rencontrent. Son apparition récente au festival Coachella, aux côtés de Kylie Jenner, n’a fait que renforcer son image d’icône montante de la nouvelle génération fashion.