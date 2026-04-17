À 67 ans, Andie MacDowell abandonne ses boucles emblématiques pour une coiffure « plus décontractée »

L’actrice et mannequin américaine Andie MacDowell et ses boucles argentées, c’est une histoire d’amour qu’Hollywood suit depuis des décennies. Toutefois, elle aime visiblement jouer avec les codes – et ce n’est pas pour déplaire.

Une queue-de-cheval décontractée pour une apparition new-yorkaise

Mi-avril 2026, Andie MacDowell s’est rendue sur le plateau du Today Show pour évoquer la quatrième et dernière saison de « The Way Home », une série dans laquelle elle incarne la matriarche d’une famille aux prises avec un étang permettant de voyager dans le temps. Pour l’occasion, elle a délaissé sa coiffure habituelle au profit d’une queue-de-cheval basse et légèrement déstructurée, avec quelques mèches libres encadrant le visage. Le reste du look suivait la même logique détendue : chemise rayée blanc et bleu, pantalon en daim marron et sandales beiges.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice s’éloigne de sa signature capillaire. En mars 2026, pour le défilé Giorgio Armani automne-hiver à Milan, elle avait opté pour un chignon structuré inspiré du pompadour, avec un volume subtil sur le dessus et des vagues douces sur les côtés.

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Une chevelure grise devenue symbole de liberté

Ce qui rend chacune de ces variations stylistiques particulièrement significative, c’est le chemin parcouru pour y arriver. C’est pendant la pandémie qu’Andie MacDowell a cessé de se teindre les cheveux, une idée qui germait depuis longtemps et que ses proches ont encouragée : « Mes filles me disaient que je faisais ‘badass’. Et ça m’a plu ».

Ses managers, eux, n’étaient pas convaincus – mais MacDowell a tenu bon, considérant ce choix comme un « power move ». Elle a ensuite résumé sa philosophie dans une interview : « Je pense que c’est badass d’assumer là où on en est dans la vie et d’être sans peur. C’est exactement ce que je fais. Je m’avance dans ce moment sans honte, et ça fait du bien ».

Une icône qui inspire bien au-delà d’Hollywood

Ses managers lui avaient conseillé de ne pas révéler ses cheveux gris, Andie MacDowell est passée outre – et elle affirme ne s’en être jamais sentie plus puissante. « Ça m’a rendue tellement plus puissante et à l’aise. Ça m’a fait me sentir moi-même… Je n’essaie pas d’être quelque chose que je ne suis pas ».

Elle a aussi pointé du doigt « une asymétrie persistante » : alors que des acteurs comme George Clooney sont célébrés pour leur allure de « silver fox », les femmes qui vieillissent naturellement sont encore trop souvent marginalisées dans le milieu. « Ça m’énerve. Les hommes ont eu tellement de privilèges : grisonner et être beau en vieillissant ». Son influence dépasse pourtant les tapis rouges.

Qu’elle porte ses boucles libres, un chignon milanais ou encore une queue-de-cheval new-yorkaise, Andie MacDowell continue ainsi de démontrer qu’accepter son âge – et s’amuser avec – reste le choix le plus libérateur qui soit.