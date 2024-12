Une participante d’une télé-réalité met son maillot en vente : la raison va vous surprendre

Lola Saez, candidate marquante de l’émission « Koh-Lanta, la tribu maudite », a décidé de donner une nouvelle dimension à son célèbre maillot de bain. Devenu viral dès la diffusion du premier épisode en août dernier, le bikini a suscité une attention particulière sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, Lola transforme cette notoriété en une initiative généreuse : la mise aux enchères de son bikini pour soutenir une cause importante.

Un maillot devenu iconique

Lors de la diffusion de l’émission, le maillot de bain prêté par sa mère a été au centre des discussions. Les internautes (surtout des hommes), fascinés par la personnalité de Lola mais aussi par la mise en avant de sa silhouette à l’écran, n’ont pas manqué de faire des commentaires humoristiques ou parfois plus intrusifs.

En réaction à cet engouement inattendu, Lola avait répondu avec légèreté et humour. « Je n’ai pas plaisir à lire les commentaires sur mes fesses, mais cela ne m’atteint pas du tout », avait-elle confié. Cette kinésithérapeute de 25 ans, originaire de Martinique, a su détourner l’attention médiatique avec classe et a choisi de rire de la situation.

Une vente aux enchères pour la bonne cause

Quelques mois après l’aventure, Lola a récupéré ses affaires, dont le fameux maillot, et a décidé de le mettre aux enchères sur son compte Instagram. Mais pas question pour elle de profiter personnellement de cette vente : les fonds récoltés seront intégralement reversés au Fonds « Pour Bertrand-Kamal », en hommage à un ancien candidat de « Koh-Lanta », décédé d’un cancer du pancréas.

Avec sa touche d’humour habituelle, Lola a précisé les conditions de la vente : « Évidemment, il a été lavé, n’abusons rien. Non, il ne sera pas porté avant d’être envoyé. Et non, il n’y aura pas de remise en main propre ».

Une initiative applaudie

Cette démarche a été saluée par de nombreux·ses fans et téléspectateur·rice·s. Lola, qui s’est toujours montrée authentique, prouve une fois de plus qu’elle sait utiliser sa notoriété pour une cause plus grande qu’elle. Ce geste généreux témoigne de son engagement et de son attachement à la communauté formée autour de l’émission Koh-Lanta.

Avec cette vente aux enchères, le célèbre bikini de Lola prend une tout autre signification : celle de l’espoir et de la solidarité dans la lutte contre le cancer.