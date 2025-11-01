« C’est vraiment elle ? » : Iris Mittenaere méconnaissable en robe courte

Pour Halloween 2025, Iris Mittenaere a volontairement repoussé les limites du déguisement traditionnel en optant pour une transformation en personnage emblématique, le Grinch, version femme et glamour. Son look a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux, entre émerveillement et critiques.

Une métamorphose détaillée et méticuleuse

C’est dans un souci d’originalité et de créativité qu’Iris a pensé son déguisement. La Miss France 2016 et Miss Univers 2016 s’est confiée à ses fans sur Instagram, dévoilant que toute sa transformation avait été imaginée en collaboration avec son styliste Liam, autour d’une inspiration liée à son film préféré, le classique de Noël : le Grinch.

Elle s’est entièrement recouverte de maquillage vert éclatant, allant jusqu’à peindre son visage, ses mains et ses ongles, pour resserrer le look. Son costume réalisé sur-mesure mêle un body à manches longues et une perruque blonde qui contraste avec la couleur de sa peau, ajoutant une touche décalée et sophistiquée. Le tout agrémenté d’un maquillage hyper soigné.

La réaction du public : entre admiration et moqueries

Si certains internautes ont salué la créativité et le travail artistique d’Iris Mittenaere, d’autres n’ont pas tardé à exprimer leur déception ou leur incompréhension. Nombreux sont ceux qui ont trouvé le déguisement « pas terrible » ou qui ont comparé la tenue à un « brocoli » ou au personnage de la célèbre publicité Cetelem.

Iris Mittenaere a rapidement répondu à ces critiques, affirmant que c’était une inspiration décalée, une version « glam » et pas une tentative de parfait ressemblances. Elle a plaisanté en déclarant : « Zéro ressemblance, c’est une inspi, c’est le Grinch décalé ». La tendance de ces costumes revisitée s’inscrit dans une pratique de plus en plus courante : réussir à surprendre tout en divertissant.

Une femme qui ose et qui divise

Ce costume d’Halloween 2025 a permis à Iris Mittenaere de démontrer qu’elle n’a pas peur de sortir de sa zone de confort. Ce choix de déguisement illustre aussi sa volonté de repousser les limites du glamour classique pour s’amuser et faire une déclaration décomplexée. La transformation d’Iris Mittenaere en « Madame Grinch » a ainsi été l’un des moments forts de la soirée du 31 octobre, laissant une empreinte mémorable dans l’univers des costumes d’Halloween.

Que l’on aime ou non son déguisement, Iris Mittenaere a au final prouvé qu’elle sait jouer avec son image et faire preuve d’autodérision. Son costume a suscité de nombreux commentaires, tous témoins de sa capacité à transformer un cliché en une création originale, prouvant une nouvelle fois qu’elle maîtrise l’art de surprendre.