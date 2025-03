Cette présentatrice italienne affole les écrans avec ses tenues !

Elle a fait ses premiers pas sur les podiums. Aujourd’hui elle écume les pelouses des stades de foot, micro en main et talons aux pieds. Après avoir brillé sous les projecteurs de la scène mode, Eleonora Incardona rayonne devant les caméras de la DAZN, chaîne italienne dédiée au sport. Cette ancienne prétendante au titre de Miss captive les foules pendant les matchs de foot et excelle dans le rôle de commentatrice.

Avec son sens de la mode incomparable, son physique et son côté photogénique, elle fait décoller l’audience à elle seule. Beaucoup allument leur poste de télévision juste pour la voir. Femme de footballeur, mannequin et Miss Italie, elle impose son style glamour dans le monde du ballon rond et vise en plein dans le coeur des spectateurs.

Du droit au concours de Miss, le parcours d’Eleonora Incardona

Eleonora Incardona est le nouveau visage de la chaîne DAZN et vole la vedette aux joueurs de foot sur le gazon. Avec sa chevelure brune, son visage solaire et ses looks hypnotiques à base de robes moulantes et de tops transparents, elle dénote au milieu des joueurs transpirants et couverts de boue. La présentatrice, qui porte le charme de la Sicile, est loin de faire de la figuration sur petit écran ou de jouer la femme-objet.

En plus d’accrocher le regard, elle connaît tous les rouages de ce sport et émet des analyses pointues. Pourtant, les spectateurs sont plus happés par son apparence que par les mots qui sortent de sa bouche. D’ailleurs, si Eleonora est aussi à l’aise avec les caméras, c’est parce qu’elle les a côtoyés une bonne partie de sa vie. À l’origine, la jeune femme de 34 ans était plus vouée à une carrière derrière les portes des tribunaux avec la fameuse robe noire sur le dos. Diplômée en droit, elle a suivi le même chemin que sa famille, fidèle au métier d’avocat.

Son quotidien a basculé en 2010, lorsqu’elle s’est inscrite au concours de beauté Miss Italia. Elle n’a pas décroché la couronne, mais en lot de consolation, elle a obtenu de nombreux contrats de mannequinat. Désormais, elle prête ses traits à la chaîne DAZN et change radicalement de décor. Eleonora Incardona défend sa place de commentatrice sportive. Cette femme au sang chaud prédestinée à la Fashion Week semble avoir trouvé sa voie. Elle a quitté les podiums pour s’investir dans les stades en délire et divertir le public autrement.

Une présentatrice sportive qui retient l’attention

Loin de ressembler aux commentateurs dégarnis en costard-cravate, Eleonora Incardona dépoussière l’image du journalisme sportif et ajoute une touche fashion à la profession. Lors de ses interventions sur le terrain, elle ne se contente pas d’un sobre chemisier blanc et d’un jean, elle s’habille comme sur le catwalk, avec des pièces esthétiques, aux antipodes du mot « casual ». Elle garde ses bonnes vieilles habitudes de mannequin et soigne son allure, pour le plus grand bonheur du public.

Tenue rouge moulante, fourrure rose, sous-pull qui laisse peu de place à l’imaginaire, décolleté plongeant assorti d’un manteau oversize. Elle fait peut-être la taille d’une fourmi sur le terrain, mais Eleonora Incardona ne passe pas inaperçue avec son look de « femme fatale » affirmé. Les spectateurs pourraient lui reprocher « d’en faire trop » et de « déstabiliser le match », mais ils sont bien plus cléments avec cette présentatrice qui est une véritable star locale. Si Eleonora aime s’apprêter, elle n’est pas là pour « faire joli » et sourire bêtement. Elle prend son rôle très à cœur.

Dans l’imaginaire collectif, les amatrices de foot sont du genre à porter des casquettes à l’envers, à jurer « comme des hommes » et à commander des pintes de bière. Elles sont ce que beaucoup qualifient de « garçons manqués ». Un portrait caricatural que Eleonora Incardona remanie avec élégance.

La commentatrice, qui a eu une véritable révélation lors de son passage sur Sportitalia, a un CV très centré sur le paraître. Mais ça ne l’empêche pas d’être une fine connaisseuse du ballon rond. Eleonora Incardona prouve qu’on peut porter du maquillage, des talons aiguilles, des robes sophistiquées et parler de foot avec les yeux qui pétillent. Elle n’a pas investi les rangs de DAZN pour montrer sa plastique ou servir de simple « mascotte ». Elle l’a fait par passion.

Le foot la suit d’ailleurs jusque dans sa vie amoureuse. En effet, elle est en couple avec le milieu de terrain international italien Ricci. Loin de s’enfermer dans le statut de « femme de footballeur », elle poursuit son ascension en solitaire.