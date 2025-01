En robe transparente, cette actrice de 46 ans fait sensation sur le tapis rouge

Alors que les cérémonies de remises de prix et les promotions de films battent leur plein à l’approche des Oscars 2025, le glamour ne se limite pas à Hollywood. De l’autre côté de l’Atlantique, les stars françaises brillent également, notamment à l’occasion de la Fashion Week Masculine et du prestigieux dîner des Révélations organisé par l’Académie des César le 20 janvier dernier. Parmi elles, Laetitia Casta a fait une entrée remarquée, captivant l’audience dans une tenue à la fois audacieuse et élégante.

Laetitia Casta éblouit au dîner des Révélations des César 2025

Pour cet événement dédié aux jeunes talents du cinéma français, Laetitia Casta, marraine de la jeune actrice Mélodie Simina, remarquée dans le thriller 37 : l’ombre et la proie, a choisi une pièce spectaculaire de la collection Dior Croisière 2025. Conçue par Maria Grazia Chiuri, cette robe noire entièrement transparente mêlait dentelle raffinée et une coupe audacieuse, révélant avec subtilité ses jambes sculptées. Accompagnée de son compagnon, l’acteur Louis Garrel, Laetitia Casta a une fois de plus prouvé son statut d’icône de la mode et du cinéma.

Laetitia Casta – « Cesar – Revelations 2025 » Photocall – Paris, France 20.01.2025 x67 addshttps://t.co/41T4j5IQN3 pic.twitter.com/6BYgwRKMJb — HQCelebCorner (@Pawe66862800) January 22, 2025

Un style parisien qui séduit à chaque apparition

Ce n’est pas la première fois que Laetitia Casta captive les regards grâce à son impeccable sens du style. L’ancienne top model, qui a défilé pour les plus grandes maisons de couture, continue d’incarner l’élégance parisienne avec brio. Pour compléter sa tenue, elle a opté pour un maquillage smocky sensuel et des escarpins noirs minimalistes, soulignant son allure naturelle et chic.

Avec cette apparition, Laetitia Casta prouve une fois encore qu’à 46 ans, elle maîtrise l’art de sublimer sa silhouette tout en restant fidèle à son image iconique. Inspirante et audacieuse, l’actrice, mannequin et réalisatrice française incarne un glamour intemporel qui transcende les âges et les tendances. Une véritable ode à la beauté à la française !