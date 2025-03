Cette chanteuse se met en lingerie sur scène !

Sabrina Carpenter, la pop star en pleine ascension, ne cesse de surprendre. Ancienne actrice Disney, elle a brillamment su se réinventer en tant qu’artiste musicale, avec des morceaux catchy comme « Espresso » ou « Feather ». Mais ce n’est pas que sa musique qui fait sensation : son style et ses tenues sur scène font autant parler d’elles. Depuis le début de sa tournée « Short n’ Sweet », la chanteuse de 25 ans ose tout, notamment en arborant des looks inspirés de la lingerie. Et cette audace ne passe pas inaperçue !

Une artiste qui s’affirme à sa manière

Le moment le plus marquant ? Sa prestation aux Brit Awards 2025, où Sabrina a défilé dans une lingerie rouge flamboyante. Composée de dentelle fine, de bottes hautes et de gants, cette tenue a immédiatement fait monter la température. Si pour certaines personnes, ce look était un symbole de confiance et d’affirmation de soi, pour d’autres, c’était trop. Beaucoup ont exprimé leur gêne, arguant que « ce genre de tenue n’avait rien à faire sur une scène de prime time ». Ofcom, l’organisme de régulation des médias au Royaume-Uni, a même reçu plusieurs plaintes, certains téléspectateurs jugent cette performance inappropriée.

Les fans la soutiennent avec ferveur

Bien sûr, comme pour chaque star qui fait un choix « audacieux », la réception a été partagée. D’un côté, ses fans n’ont pas manqué de louer son audace et sa confiance en elle. Ils y voient « une expression de sa liberté artistique et une manière de s’affirmer en tant que femme ».

Sabrina n’est d’ailleurs pas la première à « choquer » le public avec ses choix vestimentaires : Madonna, Britney Spears ou encore Lady Gaga ont toutes traversé cette phase où la provocation et l’audace sont devenues leur marque de fabrique. Pour ses admirateurs, il s’agit simplement d’une continuité naturelle dans son parcours de pop star.

Sabrina Carpenter répond avec humour

Loin de se laisser déstabiliser par la polémique, Sabrina a répondu avec son caractère espiègle et son humour décapant sur les réseaux sociaux. En mode sarcasme total, elle a fait passer le message qu’elle assume à 100 % ses choix de tenues et que personne n’a à lui dicter ce qu’elle doit porter. « Si vous n’aimez pas, ne venez pas au concert ! », avait-elle déclaré dans une interview à propos de ses looks en lingerie lors de sa tournée. Et c’est cette attitude décontractée, voire rebelle, qui séduit ses fans encore plus.

Une tendance : la lingerie comme signature de scène

Sabrina ne s’arrête pas à une simple apparition. Sa tendance à porter de la lingerie sur scène devient même une véritable signature stylistique. Lors de sa tournée « Short n’ Sweet », elle arbore des tenues de scène dignes des plus grandes fashionistas : des pièces en dentelle, des corsets, des soutiens-gorges bruts, des jupes et des robes fluides, le tout rehaussé de cristaux et de perles. Chaque ensemble est minutieusement créé par son styliste Jared Ellner, et chacun d’entre eux représente des heures de travail et un sens esthétique profond.

Ce choix n’est pas seulement une question de mode, c’est un art. La lingerie se fond avec la musique, chaque tenue devient une partie intégrante du show. En enfilant ces créations couture, Sabrina joue avec les codes de la sensualité et de l’audace. À chaque spectacle, elle fait sensation !

Les fans en mode détectives

L’impact de ses looks va bien au-delà de la scène. En effet, ses tenues deviennent un véritable sujet de débat sur les réseaux sociaux. Les fans s’amusent à anticiper quelle sera la prochaine surprise de Sabrina. Vont-ils voir une nouvelle couleur vive ? Une tenue totalement revisitée ? Des montages créatifs circulent en ligne, où les fans imaginent ce que pourrait être le prochain ensemble de la star. Le jeu de l’anticipation, parfois même de la spéculation, est lancé, et cela ajoute encore à l’excitation autour de sa tournée. Sabrina, en plus de séduire par son talent musical, a su exploiter le côté visuel de son spectacle pour créer un phénomène social.

Malgré les critiques, Sabrina Carpenter continue de briller en toute confiance. Elle impose ses choix avec une assurance qui rappelle la liberté d’expression dans la mode et la musique. Elle a compris que l’image fait partie intégrante de son art et qu’elle peut l’utiliser à sa guise. Bien sûr, tout le monde n’approuve pas son style, mais l’important, c’est qu’elle s’épanouisse et fasse ce qui lui plaît. Une pop star moderne, en lingerie et fière de l’être !