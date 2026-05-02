Olivia Rodrigo revisite ce motif « playful » dans une robe en dentelle blanche

L’auteure-compositrice-interprète américaine Olivia Rodrigo avait une soirée importante le 28 avril 2026 : un dîner de cast pour l’émission américaine « Saturday Night Live » à Manhattan. Pour l’occasion, elle a choisi une robe en dentelle blanche à pois qui mêlait l’esprit « ludique » d’un motif classique et la précision d’un look parfaitement étudié.

Une robe à pois revisitée par la dentelle

C’est pour un dîner de cast de « Saturday Night Live » au restaurant italien Lattanzi, à Manhattan, qu’Olivia Rodrigo a été aperçue dans ce look. Le samedi 2 mai 2026, la chanteuse se produira dans l’émission en tant qu’animatrice et invitée musicale simultanément – un double rôle qu’elle avait annoncé le 8 avril sur Instagram avec ces mots : « un rêve immense qui se réalise. À bientôt NYC 🗽🩷💋 ».

Olivia Rodrigo portait une robe noire ornée de pois blancs, agrémentée de dentelle blanche au col et sur les manches. Le motif à pois, habituellement associé à une esthétique rétro, prenait ici une dimension plus sophistiquée grâce au traitement en dentelle – une façon de faire dialoguer le côté « ludique » du motif avec une finition plus « délicate ».

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Des accessoires choisis avec précision

Olivia Rodrigo a complété son look avec un sac Alaïa Le Teckel en bordeaux et un long collier statement. Le contraste entre le rouge bordeaux de l’accessoire et le noir et blanc de la robe ajoutait une profondeur chromatique bienvenue. Ce look s’inscrit dans une direction visuelle clairement affirmée pour 2026.

La pochette de son prochain album « you seem pretty sad for a girl so in love », prévu le 12 juin, la montre dans une mini-robe rose poudré à col blanc, portée avec des talons plateforme noirs et de longues chaussettes blanches. Dans l’image promotionnelle de sa tournée « The Unraveled Tour », annoncée le 30 avril, elle prolonge ce fil directeur avec une robe rose pâle à tissu léger et détails en dentelle. Le blanc, la dentelle et le rose forment désormais un triptyque visuel cohérent autour de cette « nouvelle ère ».

« Saturday Night Live », un cap dans sa carrière

Animatrice et invitée musicale le même soir à « Saturday Night Live », Olivia Rodrigo s’apprête à vivre l’un des moments les plus importants de sa carrière télévisuelle. L’émission est un rite de passage pour les artistes américains – et le fait qu’elle y joue les deux rôles simultanément témoigne du niveau de confiance que l’industrie lui accorde à 23 ans. Le look du dîner de cast, choisi à la veille de cette apparition, prenait donc un sens particulier : une façon d’affirmer une identité visuelle cohérente, à quelques jours d’une exposition maximale.

Des pois blancs, de la dentelle, un sac bordeaux : Olivia Rodrigo n’avait ainsi pas besoin d’en faire davantage pour annoncer la couleur d’une nouvelle ère. Elle s’impose en 2026 avec un univers visuel aussi construit que son univers musical.