« On ne m’aurait jamais crue » : les confidences d’une ancienne Miss France sur les violences subies

Fabienne Ba.
@alexandrarosenfeld/Instagram

Alexandra Rosenfeld, ancienne Miss France, brise le silence sur les violences subies durant une histoire d’amour passée. Son récit poignant vient éclairer le mécanisme de l’emprise et le courage de la parole libérée.

Un témoignage authentique après des années de silence

Le 19 août 2025, Alexandra Rosenfeld décide de partager son histoire sur Instagram, révélant qu’elle se cachait derrière le pseudonyme « Éléonore » utilisé dans l’enquête du magazine ELLE. Elle raconte avoir vécu des violences conjugales, notamment sous l’emprise du chef Jean Imbert, elle insiste : « Je ne suis pas Éléonore, je suis Alexandra. Et maintenant, je parle ».

Des violences physiques et psychologiques

Alexandra débute son témoignage en évoquant la violence physique : une fracture du nez provoquée par un coup de tête. Elle précise que ce n’est pas cet acte qui l’a le plus marquée. Elle décrit avec force les comportements insidieux : « Le mépris, les rabaissements, les silences, les mots parfaitement placés pour me faire douter de moi ». Au-delà du choc, c’est cette violence psychologique, lente et invisible, qui l’a profondément abîmée.

La difficile compréhension du phénomène d’emprise

Dans son récit, Alexandra Rosenfeld explique avoir longtemps cru que le problème venait d’elle. « Je suis restée. Parce que je l’aimais ». Elle met en lumière le phénomène d’emprise, encore largement mal compris et qui, 10 ans plus tard, s’avère toujours complexe à déceler et à traiter.

Parler pour se libérer

Alexandra confie avoir trouvé la force de pardonner et de se pardonner. Elle explique que son témoignage ne vise pas à se venger, mais à soutenir les autres victimes : « Je parle maintenant parce que j’ai mis du temps à guérir. Je ne cherche rien à gagner, juste la paix ». Ce message fait écho aux nombreuses voix féminines qui ont récemment dénoncé des comportements similaires.

Par sa confession, Alexandra Rosenfeld appelle ainsi à prendre la parole sur les violences conjugales, offrant soutien et espoir à toutes les personnes qui s’interrogent ou se sentent seules face à l’emprise et à la souffrance.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
« Elle est tellement belle » : Madelaine Petsch fête ses 31 ans

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Elle est tellement belle » : Madelaine Petsch fête ses 31 ans

L'actrice, mannequin et vidéaste américano-sud-africaine Madelaine Petsch a récemment soufflé ses 31 bougies… et elle l’a fait avec...

« Elle a grossi » : le témoignage bouleversant d’une ex-Miss

L’ex-Miss Franche-Comté Julie Cretin a récemment publié sur Instagram (@juliecretinoff) une photo d’elle prise lors de son année...

« C’était une question de survie » : à 92 ans, cette grande actrice revient sur son départ d’Hollywood

Le 1er septembre 2025, Kim Novak recevra le Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière à la 82e...

« J’ai gardé mon âge, mon corps » : à 60 ans, Viola Davis casse les codes

L'actrice et productrice américaine Viola Davis continue de redéfinir ce que signifie être une femme, noire, actrice, et...

« Ce n’était pas moi » : cette règle royale que Meghan Markle n’a jamais vraiment acceptée

Depuis son retrait de la monarchie britannique en 2020, Meghan Markle a souvent pris la parole pour évoquer,...

Scrutée par les caméras, les grimaces de Giorgia Meloni font le tour du monde

À chaque sommet international, les projecteurs ne se contentent plus d’éclairer les déclarations officielles : ils traquent aussi...