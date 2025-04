Oui, Ivanka Trump fait du surf à 43 ans (et elle se débrouille bien)

Ivanka Trump a dévoilé un rare aperçu de ses vacances au Costa Rica dans une publication Instagram diffusée durant la semaine de Pâques. Elle y apparaît en train de faire du surf, captée dans une vidéo où elle évolue avec assurance sur une vague.

Un message tourné vers la nature et la spiritualité

En accompagnement de ces images, Ivanka Trump a rédigé une longue légende évoquant une semaine vécue comme une parenthèse spirituelle et familiale. « Grateful doesn’t begin to cover it », écrit-elle en ouverture (« Reconnaissante ne suffit pas à exprimer tout cela »), avant de détailler une série d’activités : surf sous le soleil couchant, tyrolienne dans la canopée, baignades dans des cascades, moments de lecture et sommeil réparateur.

Au-delà des loisirs, elle insiste sur l’aspect introspectif du séjour : « Ce n’était pas seulement l’aventure, cette semaine était une reconnexion – avec la Terre, avec la foi, et les uns avec les autres ». Une démarche qu’elle résume par une volonté de « se déconnecter pour mieux se reconnecter ».

Le Costa Rica comme toile de fond

Destination prisée pour ses paysages luxuriants et sa culture du bien-être, le Costa Rica apparaît ici comme le cadre idéal pour un séjour sous le signe de la déconnexion. Le pays d’Amérique centrale est réputé pour sa biodiversité, ses plages volcaniques et son mode de vie centré sur l’harmonie avec la nature. L’expression « Pura vida », utilisée par Ivanka Trump à la fin de son message, est emblématique de cet état d’esprit : elle incarne la gratitude, la simplicité et la paix intérieure.

Une routine sportive diversifiée et structurée

Au-delà du surf, Ivanka Trump entretient une routine sportive variée. Depuis son installation à Miami, elle a intégré des séances régulières de musculation et d’entraînement en résistance, mettant l’accent sur les squats, les tractions et les pompes. Elle a déclaré que cette approche a transformé sa composition corporelle, la rendant plus forte.

En complément, Ivanka Trump pratique le jiu-jitsu brésilien, une discipline qu’elle a découverte grâce à sa fille Arabella. Elle a décrit cet art martial comme une « méditation en mouvement », soulignant son aspect physique et philosophique. Par ailleurs, elle s’adonne à d’autres activités physiques telles que le ski, l’équitation, le padel et le pickleball, souvent en compagnie de ses enfants.

En mettant en avant ce moment familial et spirituel, Ivanka Trump donne à voir un autre aspect de sa vie, centré sur l’essentiel : la nature, la foi et les siens.