Après avoir traversé une période difficile marquée par un diagnostic de cancer, Kate Middleton, la princesse de Galles, fait aujourd’hui le point sur son chemin de rémission. Plus d’un an après sa pause pour suivre un traitement, elle révèle comment la nature joue un rôle essentiel dans son bien-être mental et émotionnel. Retour sur ses réflexions récentes à ce sujet, au cœur d’un paysage naturel apaisant.

Une rémission marquée par la nature

Kate Middleton, après avoir terminé son traitement et entamé un parcours de rémission, a doucement repris ses engagements publics. Sa présence à des événements comme Wimbledon, en compagnie de sa fille Charlotte, a marqué son retour sous les projecteurs. En janvier 2025, elle annonçait sa rémission totale du cancer. Elle n’a alors pas tardé à partager avec ses admirateurs l’importance d’une pratique qui l’aide à rester sereine et connectée à elle-même : la nature.

La nature comme lieu de reconnection spirituelle

Récemment, Kensington Palace a publié sur Instagram des vidéos filmées en mars 2025 où Kate partage une de ses activités favorites : une promenade dans le parc national du Lake District, près du lac Windermere. Accompagnée d’un groupe de scouts, dont elle est coprésidente, Kate a choisi cet environnement pour sensibiliser les jeunes à l’impact positif de la nature sur leur développement personnel. Vêtue d’un pantalon, d’un pull beige, et chaussée de bottines de marche, la princesse se montre simple, comme une femme « ordinaire » appréciant les moments de calme en pleine nature.

Lors de cette sortie, elle a confié au chef scout Dwayne Fields : « C’est une reconnexion très spirituelle pour moi, un moment émotionnellement fort. La nature est un lieu où je trouve équilibre et paix intérieure, surtout dans un monde qui va à 100 à l’heure ». Pour Kate, la nature devient ainsi visiblement un espace de tranquillité, loin de l’agitation quotidienne, qui lui permet de renouer avec elle-même et de maintenir une forme de sérénité malgré les turbulences de la vie.

« Bain de forêt » et reconnexion à soi

Kate Middleton évoque également sa pratique du « bain de forêt », une tendance venue du Japon, le shinrin-yoku, qui consiste à se promener lentement en forêt pour en capter les bienfaits sensoriels. Ce rituel lui permet de se ressourcer et d’apaiser son esprit.

À l’occasion de la fête des Mères, le 30 mars 2025, la princesse a même pris la parole pour souligner l’importance de cette connexion à la nature, la qualifiant de « refuge au cours de l’année écoulée ». Elle a encouragé ses abonnés à célébrer la Terre Mère, en rappelant que « notre relation avec le monde naturel peut nourrir non seulement notre bien-être physique, mais aussi notre âme ».

Un message pour les jeunes générations

À travers ses vidéos et ses interventions publiques, Kate transmet un message fort aux jeunes générations : la nature n’est pas seulement un lieu de promenade, mais un véritable outil de développement personnel. En tant que coprésidente des scouts, elle incite les enfants à explorer l’extérieur, à se libérer des distractions numériques et à renouer avec les éléments naturels pour renforcer leur confiance en soi.

La nature joue donc un rôle essentiel dans la vie de Kate Middleton, comme un véritable soutien psychologique et spirituel dans son parcours de rémission. À travers ses partages sincères et ses engagements en faveur de l’environnement, elle invite chaque personne à se reconnecter à la nature pour trouver l’équilibre et la paix intérieure. Ses mots apportent une note de douceur et d’inspiration, rappelant que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de se tourner vers la nature pour retrouver sérénité et force intérieure.