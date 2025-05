Miss France 2002, elle partage son rapport à son corps qui prend de l’âge

Sylvie Tellier, Miss France 2002, n’est pas seulement une figure médiatique française. Pendant près de deux décennies, elle a été à la tête du comité Miss France. Aujourd’hui âgée de 46 ans, elle poursuit sa carrière d’entrepreneure et de militante associative, mais c’est dans un tout autre registre qu’elle s’est récemment exprimée.

« La gravité est là » : un constat sans tabou

Dans un entretien au média Mesdames, qui s’adresse aux femmes de plus de 45 ans, elle revient sur un sujet souvent occulté dans le milieu du paraître : le vieillissement du corps féminin. Avec une honnêteté rare dans l’univers des anciennes Miss, elle parle sans détour des transformations physiques, de la gravité, de la chute hormonale et de l’image de soi qui évolue avec le temps.

« La gravité est là. On vieillit, la peau se transforme, change », confie Sylvie Tellier. À travers ces mots simples, elle évoque un constat universel que beaucoup de femmes vivent en silence. La peau se relâche, les formes changent, et même les repères corporels sont parfois bouleversés, notamment avec l’arrivée de la pré-ménopause, qu’elle évoque ouvertement.

Ce passage, souvent mal compris, est encore peu traité dans les médias féminins, surtout lorsque les concernées sont issues du monde des paillettes. C’est précisément ce qui rend le témoignage de Sylvie Tellier d’autant plus fort : une femme publique, associée à la beauté et à la jeunesse, qui parle de ses doutes, de ses ajustements, de ses interrogations face au temps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mesdames (@mesdames.media)

Accepter ou corriger ? La liberté de choisir

Parmi les questions délicates que suscite le vieillissement, celle de la chirurgie esthétique revient régulièrement. Sylvie Tellier l’aborde avec un pragmatisme apaisé : « Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Une femme qui fait de la chirurgie esthétique à 50, 60, 70 ans si elle en a envie, et si ça peut lui permettre justement de répondre à certaines angoisses, tant mieux pour elle ».

Il ne s’agit pas ici de prôner une solution miracle, mais de revendiquer le droit de choisir. Pour Sylvie Tellier, la chirurgie n’est ni un tabou ni une obligation. Ce qui compte, c’est le bien-être personnel, loin des injonctions sociales contradictoires. Dans cette approche, Sylvie Tellier se distingue par une posture équilibrée, à la fois bienveillante envers elle-même et ouverte à la diversité des parcours féminins.

Une hygiène de vie affiché, sans obsession

L’autre pilier de son rapport au corps est le sport, qu’elle pratique avec régularité, non pas pour répondre à un idéal, mais pour se sentir bien. « Je cours, je fais beaucoup de sport ». Pas de surenchère fitness, juste un équilibre personnel. Son discours détonne dans un paysage souvent saturé de discours culpabilisants sur la minceur, la jeunesse ou les routines santé. Sylvie Tellier revendique visiblement un mode de vie fondé sur le plaisir de manger et de bouger, et surtout, sur l’écoute de son corps.

Vieillir sous les projecteurs

Si Sylvie Tellier ne travaille plus dans l’univers Miss France, elle reste une personnalité scrutée. Les réseaux sociaux, les médias people, et les photographes continuent de suivre ses apparitions publiques, où l’apparence demeure un critère impitoyable. Pour autant, elle ne cherche pas à renvoyer une image lisse ou parfaite.

Dans le monde de l’image, vieillir reste un acte subversif. Les femmes publiques, qu’elles soient actrices, mannequins ou anciennes Miss, sont souvent confrontées à des injonctions silencieuses à « rester comme avant ». En rompant avec cette logique, Sylvie Tellier apporte sa voix à un changement culturel encore en construction.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sylvie Tellier (@sylvietellier)

En livrant son témoignage sur les effets du temps, Sylvie Tellier fait un geste profondément politique sans en avoir l’air. Elle parle à toutes celles qui, loin des podiums, observent chaque jour leur reflet évoluer dans le miroir, parfois avec tendresse, parfois avec inquiétude. À travers ses mots, Sylvie Tellier nous rappelle que vieillir n’est pas un déclin, mais une transformation, une continuité de soi, avec de nouveaux repères à apprivoiser. Et qu’il est grand temps que la parole sur le corps des femmes de plus de 40 ans trouve enfin sa juste place dans l’espace public.