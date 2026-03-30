À 47 ans, Nicole Scherzinger ose le cuir noir sur le tapis rouge

Julia P.
@nicolescherzinger / Instagram

La chanteuse américaine d’origine hawaïenne Nicole Scherzinger a attiré l’attention lors des iHeartRadio Music Awards 2026 grâce à une apparition remarquée sur le tapis rouge. Invitée en tant que présentatrice lors de la cérémonie, elle a fait sensation avec une tenue qui a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés.

Un look remarqué lors des iHeartRadio Music Awards 2026

Pour l’événement, Nicole Scherzinger a choisi une robe noire en cuir sans bretelles, caractérisée par une coupe structurée mettant en valeur une silhouette épurée. La tenue était complétée par de longs gants assortis, également en cuir, qui montaient au-dessus des coudes. L’ensemble créait une esthétique à la fois moderne et affirmée, illustrant une approche audacieuse du style formel.

Une silhouette minimaliste et maîtrisée

Afin de mettre en valeur la robe, Nicole Scherzinger a opté pour un styling relativement minimaliste. Ses cheveux étaient portés détachés, avec une raie au milieu, apportant un équilibre à l’aspect structuré de la tenue. Son maquillage se distinguait par des tons naturels, accompagnés d’un effet brillant sur les lèvres et d’un regard subtilement souligné.

Pour compléter l’ensemble, Nicole Scherzinger portait des boucles d’oreilles argentées de grande taille, apportant une touche lumineuse contrastant avec l’intensité du noir. Ce choix d’accessoires a permis de conserver une harmonie visuelle sans détourner l’attention de la pièce principale.

Une présence remarquée sur les réseaux sociaux

Des images et vidéos de l’apparition de Nicole Scherzinger ont rapidement circulé en ligne, suscitant de nombreux commentaires de la part des internautes. Plusieurs internautes ont salué l’élégance de la chanteuse et la cohérence de l’ensemble stylistique. Certains ont souligné la modernité du look, tandis que d’autres ont évoqué une silhouette sophistiquée adaptée à l’événement.

Le cuir reste une matière relativement rare sur les tapis rouges, souvent associés à des tissus plus traditionnels comme la soie ou le satin. Ce choix vestimentaire contribue ainsi à renforcer l’originalité de l’apparition de Nicole Scherzinger, tout en démontrant la diversité des styles possibles lors d’événements formels.

Avec cette tenue en cuir noir, Nicole Scherzinger confirme ainsi sa capacité à proposer des choix stylistiques marquants tout en conservant une élégance maîtrisée. En optant pour une silhouette structurée et contemporaine, elle démontre finalement une nouvelle fois son sens affirmé du style.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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