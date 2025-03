Selena Gomez fait sensation dans une robe couverte de bijoux

Les Oscars 2025 ont encore une fois offert un défilé de glamour et de style, mais s’il y a bien une star qui brillait sur le tapis rouge, c’est Selena Gomez. La chanteuse et actrice de 32 ans a illuminé la 97ᵉ cérémonie avec une robe aussi étincelante que son talent. Véritable bijou à elle seule, sa tenue a mis tout le monde d’accord : Selena n’a pas fini de nous émerveiller !

Une robe digne d’une reine

Selena Gomez a choisi une création sur-mesure signée Ralph Lauren, et autant dire que c’était un pari gagnant. Imaginée spécialement pour l’occasion, cette robe divine en teinte nude était entièrement recouverte de plus de 16 000 cristaux scintillants. Chaque mouvement de la star créait un véritable feu d’artifice de lumière, transformant son apparition en un moment magique digne des plus grands films hollywoodiens.

Avec son décolleté plongeant parfaitement équilibré par des fines bretelles délicates, la robe soulignait ses courbes avec élégance et naturel. La coupe ajustée mettait en valeur sa silhouette tout en laissant une traîne légère flotter derrière elle, ajoutant cette touche de grâce et de majesté qui fait toute la différence sur un tapis rouge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vanity Fair (@vanityfair)

Une allure de diva assumée

Ce qui rendait cette tenue encore plus spéciale, c’était l’attitude de Selena. Confiance, charisme, et un sourire qui illuminait la pièce – elle a prouvé une fois de plus qu’elle est une femme qui s’accepte pleinement. Pas de diktats, pas de conformisme, juste une star qui brillait comme elle en avait envie. Et franchement, c’était inspirant !

En véritable reine du tapis rouge, Selena a opté pour un maquillage glamour mettant en valeur ses traits : un teint glowy, une bouche subtilement rosée et un regard ourlé d’un eyeliner impeccable. Tout simplement sublime !

Des bijoux à la hauteur de l’événement

Parce qu’une robe couverte de bijoux mérite des accessoires à la hauteur, Selena Gomez n’a pas fait les choses à moitié. Elle portait un collier scintillant orné d’un diamant en forme de goutte, parfaitement assorti à des boucles d’oreilles aux motifs floraux qui ajoutaient une touche de douceur et de sophistication. Sans oublier un bracelet et quelques bagues scintillantes venant peaufiner ce look déjà mémorable.

Autant dire que cette apparition a mis tout le monde d’accord ! Les flashs des photographes n’ont cessé de crépiter, et les compliments ont fusé sur les réseaux sociaux. Selena a, encore une fois, prouvé qu’elle sait jouer avec la mode tout en restant fidèle à son style unique.

Un hommage aux grandes icônes d’Hollywood

Si cette robe fait autant parler d’elle, c’est aussi parce qu’elle évoque les grandes heures du cinéma. Avec son design intemporel et sa coupe élégante, elle rappelle les tenues iconiques portées par des légendes comme Sophia Loren ou Marilyn Monroe. Un subtil clin d’œil à l’âge d’or d’Hollywood, modernisé avec une touche de fraîcheur et de sophistication propre à Selena.

Une consécration sur tous les plans

Cette soirée n’était pas qu’une simple démonstration de style pour la star. Selena Gomez était également nommée dans la catégorie de la Meilleure chanson originale pour « Mi Camino », extrait du film « Emilia Pérez ». Un moment fort pour celle qui brille aussi bien dans le monde de la musique que du cinéma. Si certaines personnes pensaient que Selena Gomez avait atteint le sommet, il est clair qu’elle n’a pas fini de nous surprendre.

En résumé, Selena Gomez a offert un moment de mode absolument mémorable aux Oscars 2025. Avec sa robe couverte de bijoux, son attitude confiante et son aura magnétique, elle a prouvé une fois de plus qu’elle est une véritable icône moderne. Son apparition a non seulement marqué les esprits, mais aussi réaffirmé un message essentiel : être soi-même, briller à sa manière et embrasser sa singularité, c’est ça le vrai glamour.