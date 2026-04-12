Ressemblance frappante : la fille de Beyoncé, Blue Ivy, fait sensation lors d’une rare apparition

Fabienne Ba.
@beyonce / Instagram

Blue Ivy Carter, fille de Beyoncé et Jay-Z, a récemment fait une apparition publique remarquée aux côtés de sa mère. Sa présence lors d’un événement lié à la marque Cécred a suscité de nombreux commentaires en ligne, notamment en raison de sa ressemblance avec la chanteuse.

Une apparition remarquée lors d’un événement

Blue Ivy Carter a assisté à un événement organisé par Cécred, la marque de soins capillaires fondée par sa mère Beyoncé. Lors de cette apparition, la jeune adolescente portait une robe blanche caractérisée par une coupe structurée et un détail décoratif au dos. Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent la mère et la fille dans des silhouettes coordonnées. L’événement réunissait également Tina Knowles, mère de Beyoncé, soulignant la dimension familiale de cette apparition.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Blue Ivy Carter (@blueivycter)

Une ressemblance soulignée par les internautes

Plusieurs internautes ont commenté la ressemblance entre Blue Ivy et sa mère Beyoncé, notamment en ce qui concerne la coiffure et la silhouette. La jeune fille portait une coiffure composée de longueurs ondulées avec une raie centrale, un style fréquemment associé à Beyoncé. La coordination des tenues, reposant sur une palette de couleurs similaire, a contribué à renforcer cette impression.

Une présence régulière lors d’événements familiaux

Blue Ivy accompagne occasionnellement sa mère lors d’événements liés à ses projets professionnels. La jeune fille est en effet apparue à plusieurs reprises lors d’événements artistiques ou caritatifs, souvent dans un cadre familial. Ces apparitions contribuent à alimenter l’intérêt médiatique autour de la famille Carter.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Beyoncé (@beyonce)

L’image publique des enfants de personnalités médiatiques

Les enfants de personnalités publiques suscitent régulièrement l’attention des médias et du public, notamment lors de leurs apparitions officielles. La médiatisation de ces moments peut renforcer l’intérêt pour les événements liés aux projets artistiques ou entrepreneuriaux. Dans ce cas précis, la présence de Blue Ivy s’inscrit dans le cadre d’un événement promotionnel lié à l’univers de la beauté.

Les images diffusées en ligne contribuent ainsi à amplifier la portée de ces apparitions. Les publications partagées par les participants ou les fans permettent de diffuser rapidement les images à un public international. La réaction des internautes témoigne de l’attention portée aux détails stylistiques lors de ce type d’événement.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Dans une robe scintillante, l’actrice Mindy Kaling signe une apparition lumineuse

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dans une robe scintillante, l’actrice Mindy Kaling signe une apparition lumineuse

L’actrice, scénariste et productrice américaine, d'origine indienne, Mindy Kaling a attiré l’attention lors des Fashion Trust U.S. Awards,...

Ces célébrités ont connu le succès après 40 ans et bousculent les idées reçues

Si certaines stars ont connu la gloire presque dès le berceau, d’autres ont fait carrière sur le tard,...

À 42 ans, Olivia Wilde adopte une silhouette minimaliste sur le tapis rouge

L’actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américano-irlandaise Olivia Wilde a fait une apparition remarquée lors des Fashion Trust U.S....

« Une reine » : cette mannequin et maman captive dans une robe corset

Pour célébrer son anniversaire, la mannequin et maman Lena Helena Busch a partagé sur Instagram une série de...

« Une sirène » : Zara Larsson brille dans une tenue asymétrique pastel

L'auteure-compositrice-interprète suédoise Zara Larsson a attiré l’attention avec un look partagé sur Instagram, lors d’un séjour à Miami....

Dans une robe blanche, Nicola Peltz Beckham séduit avec un look épuré

L’actrice américaine Nicola Peltz Beckham attire l’attention avec une tenue à la fois simple et raffinée. Sur les...