Paris Hilton met son garde du corps à rude épreuve, la vidéo amuse les internautes

La jet setteuse et femme d’affaires américaine Paris Hilton est une habituée de Coachella, mais cette année encore, c’est son garde du corps qui a involontairement volé la vedette. Une vidéo d’elle courant dans tous les sens sous la chaleur du désert californien, avec son fidèle agent de sécurité aux trousses, a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Tommy, garde du corps le plus sollicité de Coachella

Paris Hilton a elle-même partagé la vidéo, en rendant hommage à son garde du corps : « Ça fait des années que je fais courir ma sécurité à Coachella. Tommy est le meilleur ! ». Dans les images, on la voit virevolter d’un bout à l’autre du festival tandis que Tommy s’efforce de ne pas la perdre de vue.

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Les internautes (presque) conquis

La vidéo a rapidement circulé sur TikTok et X (anciennement Twitter), générant une avalanche de réactions amusées. Beaucoup ont salué le professionnalisme et l’endurance de Tommy, d’autres ont simplement ri de bon cœur face à ce duo improbable : une star insouciante et bondissante, et un garde du corps impassible condamné à le suivre pas à pas sous le soleil d’Indio.

Cependant, certains internautes ont aussi émis des critiques, jugeant la scène peu respectueuse et estimant qu’il n’était pas approprié de « faire courir » son garde du corps de cette manière pour le buzz, rappelant que son rôle est d’assurer la sécurité et non de participer à une mise en scène forcée. D’autres ont nuancé ces réactions en supposant que le garde du corps était peut-être parfaitement d’accord avec la situation et consentant à la vidéo.

Paris Hilton, reine indétrônable de Coachella

Pour cette édition 2026, Paris Hilton n’a pas fait les choses à moitié côté look : elle arborait notamment des cuissardes plateformes Demonia, clin d’œil assumé à l’esthétique Y2K qui l’a rendue célèbre dans les années 2000. Elle a également animé son propre événement au festival pour sa marque de soins « Parívie », et était présente au Neon Carnival. Inépuisable, elle l’est assurément – Tommy peut en témoigner.

Au final, cette scène légère et spontanée résume parfaitement l’esprit de Coachella version Paris Hilton : un mélange de strass, d’énergie débordante et de chaos assumé. Entre admiration pour l’endurance de Tommy et critiques plus nuancées, l’épisode aura au moins réussi une chose : rappeler que Paris Hilton est une figure incontournable du spectacle médiatique.