Rihanna bientôt sur grand écran, la raison dévoilée est surprenante

Rihanna, la reine de la musique, de la mode et de l’entrepreneuriat, s’apprête à se lancer dans un projet un peu particulier… mais ô combien excitant ! Préparez-vous à découvrir une nouvelle facette de la superstar, car elle va prêter sa voix à l’un des personnages les plus emblématiques du monde de l’animation : la Schtroumpfette. L’icône des scènes musicales sera le cœur d’un film d’animation prévu pour juillet 2025. Cette annonce surprenante a suscité un vif intérêt parmi les fans et l’industrie du divertissement.

Une star mondiale dans un univers bleu

Rihanna a toujours su se réinventer, traversant avec aisance les frontières de la musique, de la mode, et même de la beauté avec sa marque Fenty. Mais incarner un personnage de film d’animation, en l’occurrence la Schtroumpfette, voilà qui a de quoi étonner ! La chanteuse barbadienne a partagé sur ses réseaux sociaux un premier aperçu du film, révélant un village peuplé de petits êtres bleus en animation CGI. Dans cette vidéo, on peut voir la Schtroumpfette faire un clin d’œil, annonçant ainsi l’implication de Rihanna dans ce projet inattendu.

Rihanna a commenté ce nouveau rôle avec humour, déclarant lors de la CinemaCon 2023 : « C’est un vrai plaisir d’incarner cette ‘badass bleue’. Faire de l’animation, c’est franchement chouette pour moi. Je peux venir en pyjama, alors que je suis en plein dans mon troisième trimestre de grossesse. J’espère que je vais gagner des points de coolitude auprès de mes enfants grâce à ça ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri)

Un casting vocal de renom

Rihanna n’est pas la seule star du projet. Le film s’annonce comme une véritable explosion de talents, avec un casting vocal de rêve. Le film, réalisé par Chris Miller, connu pour son travail sur « Shrek le troisième » et « Le Chat Potté », réunit un casting vocal impressionnant. Aux côtés de Rihanna, on retrouvera des stars telles que Kurt Russell, John Goodman, Nick Offerman, et James Corden, promettant une distribution de haute volée pour cette nouvelle aventure des petits êtres bleus.

Une touche musicale signée Rihanna

Rihanna n’a jamais caché son amour pour l’animation, et c’est dans cet esprit qu’elle aurait accepté de participer au projet. En plus de prêter sa voix à la Schtroumpfette, elle a également enregistré une chanson originale pour le film. Cette contribution musicale est particulièrement attendue par les fans, étant donné que la star n’a pas sorti d’album depuis un certain temps.

Un projet qui mêle animation et prises de vues réelles

Mais ce n’est pas tout ! Le film des Schtroumpfs ne se contentera pas d’être un simple long-métrage d’animation. Ce nouveau long-métrage se distingue par son approche qui combine animation et prises de vues réelles. Cette technique promet de donner une nouvelle dimension à l’univers créé par le dessinateur belge Peyo en 1958.

Un casting vocal français tout aussi impressionnant

Le public français ne sera pas en reste ! Pour la version française, des personnalités de renom ont été choisies. Jérôme Commandeur prêtera sa voix au Schtroumpf Sans-Nom, tandis que Sofia Essaïdi doublera la Schtroumpfette. François Damiens, Virginie Hocq, et le légendaire Gérard Hernandez, voix historique du Grand Schtroumpf depuis 1981, complètent ce casting de choix.

Le retour surprise de Dorothée

Et voilà le clou du spectacle : Dorothée, la star des années 80 et 90, fera un retour très attendu dans ce film d’animation en prêtant sa voix à un personnage clé ! Dans un clin d’œil nostalgique, Dorothée, qui avait interprété l’hymne des Schtroumpfs il y a 40 ans, fait son retour en prêtant sa voix à Enjouée, le grimoire magique du film. Cette participation marque sa deuxième collaboration avec Paramount Pictures France, après son rôle dans « Transformers, Rise of the Beasts ».

Un film très attendu

Ce film des Schtroumpfs, avec Rihanna en tête d’affiche, s’annonce comme l’un des événements cinématographiques les plus attendus de l’année 2025. Avec une sortie prévue pour juillet 2025, ce nouveau film des Schtroumpfs suscite déjà beaucoup d’attentes. Les précédentes adaptations cinématographiques ont connu un grand succès en France, attirant près de 7 millions de spectateurs dans les salles entre 2011 et 2017.

La participation de Rihanna à ce projet démontre une fois de plus sa polyvalence et son attrait pour de nouveaux défis artistiques. En prêtant sa voix à la Schtroumpfette, elle s’inscrit dans la lignée des grandes stars hollywoodiennes qui ont contribué au succès des films d’animation ces dernières années. Ce nouveau chapitre dans la carrière de Rihanna promet non seulement de ravir ses fans, mais aussi d’apporter une touche de fraîcheur et de modernité à l’univers bien-aimé des Schtroumpfs.