Dans une robe en dentelle, la chanteuse Tyla signe un look remarqué

Julia P.
@tyla / Instagram

La chanteuse sud-africaine Tyla a partagé sur Instagram une série de clichés issus d’un shooting mode, dans lesquels elle multiplie les looks travaillés. C’est son apparition dans une robe en dentelle blanche qui a particulièrement retenu l’attention de ses abonnés.

Une robe en dentelle à motif floral

Au centre de cette série, une pièce forte : une longue robe blanche en dentelle, ornée d’un délicat motif floral. Le modèle, doté d’une encolure travaillée et d’une traîne spectaculaire, jouait la carte de l’élégance et du romantisme. Pour laisser toute la place à cette robe d’exception, Tyla a opté pour une mise en beauté épurée, laissant ses longs cheveux bouclés détachés. Un parti pris qui mettait parfaitement en valeur le raffinement de la tenue.

Une direction visuelle entre mode et art

Ces clichés s’inscrivent dans le cadre d’un shooting réalisé pour le magazine Numéro Berlin. Au fil de la série, Tyla décline plusieurs ambiances, alternant photos en noir et blanc et clichés volontairement flous, à l’effet artistique. Une direction visuelle à mi-chemin entre la mode et l’art qui met en lumière l’aisance de Tyla devant l’objectif. Le résultat : une série d’images aussi élégantes qu’éditoriales.

 

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Des fans conquis

Dans les commentaires, les internautes ont multiplié les compliments vers Tyla. « Magnifique », pouvait-on lire parmi les nombreux messages admiratifs. Autant de réactions qui témoignent de l’engouement suscité par la chanteuse. En quelques années, Tyla s’est en effet imposée comme une véritable référence en la matière.

Avec cette robe en dentelle, Tyla signe ainsi une apparition aussi romantique que sophistiquée. Elle chanteuse prouve, une fois de plus, son aisance et son sens du style. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, toujours au rendez-vous de ses looks.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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