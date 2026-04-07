En robe « jaune beurre », cette mannequin espagnole attire l’attention dans un look lumineux

La mannequin néerlandaise et espagnole Cindy Kimberly continue d’inspirer la scène mode avec une tenue qui reflète parfaitement l’une des couleurs phares du moment. Sur une récente publication Instagram, elle apparaît vêtue d’une robe courte jaune beurre, une nuance douce et lumineuse qui s’impose progressivement comme un incontournable du vestiaire estival.

Le jaune beurre, couleur phare depuis 2025

Photographiée en extérieur, assise sur un banc en bois clair, Cindy Kimberly mise sur une silhouette épurée qui met en valeur la simplicité de la coupe. La robe, structurée par une rangée de boutons et des manches légèrement bouffantes, évoque une esthétique minimaliste tout en soulignant l’élégance naturelle du look. Depuis 2025, le jaune beurre s’impose comme l’une des teintes les plus remarquées dans les collections mode. Plus subtil qu’un jaune vif, il se distingue par son aspect délicat, souvent associé à des silhouettes légères et estivales.

Cette nuance s’inscrit dans une tendance plus large privilégiant des palettes douces et faciles à associer. Le jaune beurre se combine notamment avec des tons neutres comme le blanc, le beige ou encore le crème, permettant de créer des looks lumineux « sobres ». La présence croissante de cette couleur sur les podiums et les réseaux sociaux laisse penser qu’elle continuera de s’imposer durant l’été 2026. Adaptable à différentes matières, elle apparaît aussi bien sur des robes fluides que sur des ensembles structurés ou des accessoires.

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Une esthétique naturelle qui séduit les internautes

Sur les photos publiées par Cindy Kimberly, le « styling » reste volontairement simple : maquillage rosé, coiffure attachée et accessoires minimalistes. Cette approche met en valeur la coupe de la robe et la douceur de la couleur, renforçant l’impression d’équilibre visuel. L’environnement participe également à l’atmosphère du look. La lumière naturelle et les tons clairs du décor soulignent l’aspect estival de la silhouette. Les internautes ont rapidement réagi à la publication, saluant un style à la fois moderne et intemporel.

Avec cette robe jaune beurre, Cindy Kimberly illustre ainsi parfaitement l’évolution des tendances vers des couleurs douces et lumineuses. Déjà très présent depuis 2025, ce ton subtil devrait continuer à s’imposer durant l’été 2026, confirmant l’intérêt pour des palettes élégantes et faciles à porter.