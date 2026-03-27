Dans une robe noire minimaliste, cette patineuse artistique illumine le tapis rouge

Anaëlle G.
@alysaxliu / Instagram

La patineuse artistique américaine Alysa Liu confirme son statut d’icône montante du style en apparaissant dans une robe noire minimaliste lors des iHeartRadio Music Awards 2026. L’athlète, médaillée d’or olympique en 2026, a attiré l’attention grâce à une interprétation moderne de la célèbre « Little Black Dress » (petite robe noire), démontrant que simplicité et élégance peuvent parfaitement coexister sur le tapis rouge.

Une interprétation contemporaine d’un classique

Pour cet événement organisé au Dolby Theatre de Los Angeles mi-mars 2026, Alysa Liu a choisi une robe noire ajustée à l’esthétique épurée. La silhouette se distinguait par une encolure halter et un détail structuré au niveau du buste, apportant une touche graphique subtile à cette pièce intemporelle. La coupe asymétrique de la jupe, légèrement inclinée, modernisait ce classique.

Une allure épurée jusque dans les détails

Fidèle à l’équilibre minimaliste de sa tenue, Alysa Liu a opté pour des escarpins noirs pointus assortis. Ses bijoux discrets et ses piercings ont suffi à souligner la modernité de l’ensemble. Sa mise en beauté s’inscrivait dans la même logique : un maquillage doux composé d’un smoky eye subtil, associé à des tons pêche pour le blush et les lèvres. Sa coiffure signature, caractérisée par un volume léger et un mouvement naturel, apportait une finition élégante à l’ensemble du look.

 

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Une présence remarquée après une année marquante

Depuis sa médaille d’or remportée aux Jeux olympiques d’hiver 2026 en Italie, Alysa Liu multiplie les apparitions lors d’événements prestigieux. Elle a notamment été aperçue lors de soirées liées aux Oscars, confirmant sa présence croissante dans l’univers de la mode et du divertissement. Son style attire l’attention des observateurs de mode qui voient en elle une nouvelle figure inspirante, capable de naviguer entre performance sportive et expression stylistique.

En choisissant une robe noire minimaliste pour les iHeartRadio Music Awards 2026, Alysa Liu démontre ainsi que les grands classiques peuvent être réinterprétés avec modernité. Son apparition confirme son influence croissante dans l’univers du style, où elle impose progressivement sa signature visuelle.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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