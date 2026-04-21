L’actrice Emily Blunt fascine avec une robe sculpturale ornée de 400 perles

L’actrice britanno-américaine Emily Blunt a récemment marqué les esprits lors de l’avant-première new-yorkaise du film « Le Diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2). Présente au Lincoln Center, elle a livré une apparition aussi théâtrale que raffinée, confirmant son statut de figure incontournable du style sur les tapis rouges internationaux.

Une robe haute couture au travail d’exception

Pour cet événement, Emily Blunt portait une création signée Schiaparelli, issue de la collection haute couture printemps-été 2026. Cette robe sculpturale, composée de multiples couches de tulle ivoire, se distinguait par une construction aérienne et volumineuse. Selon la maison, la pièce aurait nécessité près de 4 000 heures de travail, avec l’ajout de milliers de plumes de soie, renforçant son allure spectaculaire et presque irréelle.

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400 perles pour un éclat joaillier unique

Ce sont surtout les bijoux qui ont capté l’attention. L’actrice arborait des créations de Mikimoto issues de la collection « Les Pétales Place Vendôme Rosés ». Inspirés par le mouvement délicat des pétales de rose, ces bijoux associaient or rose, diamants et perles de culture Akoya. Au total, près de 400 perles composaient cet ensemble exceptionnel : un collier ras-du-cou orné de dizaines de perles, accompagné de bracelets et de boucles d’oreilles assortis, créant une harmonie lumineuse et précieuse.

Une tendance forte autour de la perle revisitée

Le choix de ces pièces illustre une tendance marquée : le retour en force de la perle dans une version contemporaine. Loin de son image classique, elle se réinvente aujourd’hui à travers des designs modernes et audacieux, portés par des maisons de joaillerie emblématiques. Associée à une robe aussi travaillée que celle d’Emily Blunt, cette accumulation maîtrisée de perles et de diamants souligne un équilibre subtil entre tradition et modernité.

En résumé, avec cette apparition, Emily Blunt prouve une nouvelle fois son sens aigu du style. Entre haute couture spectaculaire et joaillerie d’exception, l’actrice signe un look mémorable qui illustre parfaitement l’évolution des codes du chic contemporain, où chaque détail devient une œuvre d’art à part entière.