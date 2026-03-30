Dans une robe « portefeuille », Angelina Jolie fait une apparition remarquée

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Angelina Jolie a récemment attiré l’attention lors d’un événement organisé par la maison Tom Ford à Shanghai. Fidèle à son style sophistiqué, l’actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, écrivaine et ambassadrice de bonne volonté américano-cambodgienne est apparue dans une robe portefeuille blanche au tissu satiné, créant une silhouette à la fois épurée et élégante.

Une silhouette élégante lors d’un événement Tom Ford à Shanghai

La tenue se distinguait par une coupe fluide et un haut en V plongeant, caractéristique de la robe portefeuille, une pièce reconnue pour sa capacité à mettre en valeur la silhouette tout en conservant une allure intemporelle. L’ensemble s’inscrivait dans une esthétique minimaliste, signature stylistique fréquemment associée à Angelina Jolie lors de ses apparitions publiques.

Un contraste marqué par un rouge à lèvres intense

Si la robe blanche attirait naturellement le regard, c’est également le choix du maquillage qui a contribué à rendre cette apparition particulièrement remarquée. Angelina Jolie a opté pour un rouge à lèvres rouge vif, créant un contraste saisissant avec la sobriété de sa tenue. Le reste du maquillage restait volontairement discret, avec un teint légèrement sculpté, des nuances neutres sur les yeux et un trait d’eyeliner noir.

 

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Une collaboration continue

Angelina Jolie entretient un lien professionnel avec la marque Tom Ford depuis 2024, année où elle a été annoncée comme première ambassadrice beauté de la maison. Sa présence lors de cet événement à Shanghai s’inscrit dans la continuité de cette collaboration, qui met en avant une vision de la beauté axée sur l’élégance et la modernité. Sa participation intervient également dans le contexte de la Shanghai Fashion Week, rendez-vous majeur de l’industrie de la mode, qui rassemble créateurs, célébrités et professionnels du secteur.

Avec cette robe portefeuille blanche associée à un maquillage minimaliste, Angelina Jolie confirme une nouvelle fois son sens de l’élégance. En combinant simplicité des lignes et choix esthétiques affirmés, l’actrice propose une interprétation contemporaine, illustrant l’évolution constante des codes stylistiques sur les tapis rouges.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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