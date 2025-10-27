« C’est provoquant » : cette athlète fait réagir avec ses tenues

Paige Spiranac, ancienne golfeuse professionnelle devenue influenceuse, fait sensation sur les réseaux sociaux avec ses tenues courtes.

Le plaisir d’être soi-même sur le terrain

Paige Spiranac affiche fièrement sa silhouette, rappelant que le sport et la mode ne sont pas incompatibles. Son dernier post Instagram, où elle présente des looks allant du pyjama rose au mini-robe sportive, a suscité une avalanche de réactions enthousiastes de la part de ses fans.

Avec son slogan « Look good, feel good, play good golf » (« Soyez beau, sentez-vous bien, jouez bien au golf »), Paige encourage ses fans à se sentir bien dans leur peau tout en jouant au golf. Ses tenues reflètent cette philosophie : confortables, glamour, mais surtout choisies pour se sentir belle et puissante. Plus qu’une simple influenceuse mode, Paige promeut un état d’esprit positif où chaque corps est digne d’être mis en valeur dans le sport, sans subir la pression des standards imposés.

Sport, bien-être et estime de soi

Ce qui séduit chez Paige, c’est aussi sa sincérité. Au-delà des apparences, elle encourage les femmes et les hommes à embrasser leur différence. Son approche conjugue sport et estime de soi en un cocktail inspirant, selon ses fans. Malgré les critiques « c’est provocant », ou encore « on ne s’habille pas comme ça pour faire du golf », les commentaires chaleureux pleuvent sous ses publications : « Élégance sur et hors du terrain », « Tu es tellement inspirante » ou encore « Merci pour ta confiance qui nous motive ».

En affichant pleinement son style et sa personnalité, Paige Spiranac redéfinit finalement les codes du golf et, plus largement, du sport féminin. Loin de se limiter à l’apparence, son message célèbre la confiance en soi, la liberté et le plaisir de pratiquer sans se conformer. Qu’on l’admire ou qu’on la critique, une chose est certaine : Paige a su faire du green un espace d’expression.