À Cannes, Diane Kruger remet en lumière un accessoire longtemps resté discret

Diane Kruger a récemment foulé le tapis rouge du 79e Festival de Cannes (du 12 au 23 mai 2026) à l’occasion de la projection du film « Fatherland ». L’actrice allemande, habituée des grandes apparitions cannoises, a choisi pour l’occasion une tenue d’une élégance saisissante. Au-delà de la robe brodée, c’est un accessoire bien précis qui a attiré tous les regards : une longue cape vert sapin, drapée avec maîtrise sur son épaule. Un détail qui ne doit rien au hasard, et qui pourrait bien lancer la grande tendance de la saison.

Un look doré et asymétrique

Pour gravir les vingt-quatre marches du Palais des Festivals, Diane Kruger a misé sur une robe dorée, asymétrique – courte d’un côté et longue de l’autre – taillée dans un tissu soyeux orné de broderies florales délicates. Une pièce raffinée, presque précieuse, mais c’est l’accessoire central du look qui a fait toute la différence : une longue cape vert sapin, nouée autour du cou et drapée sur une épaule.

Un parti pris qui transforme immédiatement une silhouette « classique » en apparition spectaculaire. Côté chaussures, l’actrice a remplacé les cuissardes vues sur le podium par de fines sandales à talons assorties à sa robe. La coiffure tressée et les bijoux Tiffany & Co complétaient l’ensemble, dans un esprit presque médiéval revisité.

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La cape, l’accessoire mode qui revient en force

Si Diane Kruger a choisi cet ensemble, ce n’est pas un hasard. La cape, longtemps reléguée au vestiaire de saison froide, fait un grand retour dans les collections actuelles. On l’a vue chez de nombreux créateurs lors des défilés automne-hiver 2026-2027, sous différentes formes : longue et solennelle, courte et structurée, en velours, en laine ou en mousseline. Une tendance portée par un désir collectif de pièces fortes, théâtrales, qui transforment instantanément une tenue.

En la portant à Cannes, l’un des podiums mode les plus suivis au monde, Diane Kruger lui offre une vitrine inestimable. Cette mise en lumière pourrait suffire à relancer durablement l’engouement autour de cet accessoire à mi-chemin entre vêtement et bijou de silhouette.

Une apparition saluée dans une journée riche en moments forts

Cette montée des marches s’est inscrite dans une troisième journée particulièrement riche du festival. Aux côtés de l’actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore, qui effectuait ce jour-là sa troisième apparition cannoise, Diane Kruger a capté une grande partie de l’attention des photographes. La projection du film « Fatherland », drame en compétition, donnait à cette soirée une dimension cinématographique forte.

Le choix esthétique de Diane Kruger n’a pas non plus échappé aux observateurs : entre la cape vert sapin, les broderies florales et la coiffure tressée, certains y ont vu un clin d’œil possible à l’univers du « Seigneur des Anneaux ». Une référence qui tomberait à pic, puisque le réalisateur Peter Jackson a reçu cette année la Palme d’honneur du festival. Que cette inspiration soit affirmée ou simplement fortuite, le résultat est unanimement salué. Diane Kruger, lauréate du Prix d’interprétation féminine cannois pour « In the Fade » en 2017, confirme une fois encore son statut de figure mode incontournable de la Croisette.

Avec cette robe brodée et cette cape spectaculaire, Diane Kruger a ainsi signé l’une des apparitions les plus marquantes du début de Cannes 2026. Au-delà du look, c’est tout un accessoire qu’elle remet sur le devant de la scène mode : la cape, longtemps oubliée, et que l’on devrait désormais voir multiplier les apparitions dans les mois à venir.