5 looks de Monica Bellucci qui montrent que la mode n’a pas d’âge

Monica Bellucci, icône intemporelle du cinéma et de la mode, continue de prouver que l’élégance et le style ne connaissent aucune limite d’âge. Avec une carrière qui s’étend sur plusieurs décennies, l’actrice est une véritable source d’inspiration pour les femmes de tous horizons. Retour sur cinq de ses looks récents qui démontrent que la mode reste universelle et accessible, peu importe les années !

1. Élégance androgyne au Grand Palais de Paris

Lors de l’exposition « Du Coeur À La Main » de Dolce & Gabbana au Grand Palais, Monica Bellucci a prouvé que le costard peut être aussi séduisant qu’une robe de soirée. Avec une coupe impeccable, son ensemble dit « masculin-féminin » a captivé les regards, accentuant sa silhouette et son charisme intemporel.

2. Glamour classique au Festival International du Film de Marrakech

Sur le tapis rouge de l’ouverture du 21e Festival du Film de Marrakech, Monica Bellucci a opté pour une robe noire Dior, à la fois élégante et sophistiquée. Une tenue qui rappelle que le noir est une valeur sûre pour magnifier toutes les silhouettes.

3. Chic décontracté à CinemaCon 2024 à Las Vegas

Lors de l’événement WB’s CinemaCon 2024 à Las Vegas pour la présentation de Beetlejuice, l’actrice a arboré un look signé Yves Saint Laurent, tout en noir. Ce style décontracté et tendance, associant sobriété et modernité, illustre parfaitement sa capacité à être à la pointe de la mode sans effort apparent.

4. Explosion de couleurs pour Odda Magazine

Pour la couverture d’Odda Magazine, Monica Bellucci a ébloui dans une robe jaune à motifs floraux. Ce look pétillant, combiné à des talons noirs élégants, montre qu’elle sait jouer avec les couleurs et les imprimés pour un look éclatant.

5. Sensualité en bleu chez Sidaction

Lors du Dîner de la Mode pour Sidaction, l’actrice a choisi une robe bleu moulante signée Alexandre Vauthier, mettant en valeur ses courbes et son élégance naturelle. Ce look sophistiqué est la preuve que la sensualité n’a pas d’âge.

Monica Bellucci continue d’inspirer par son approche intemporelle et audacieuse de la mode. Ses choix vestimentaires reflètent une assurance qui transcende les décennies. À travers chacune de ses apparitions, elle rappelle que l’élégance réside dans la confiance en soi et l’authenticité.