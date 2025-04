Avec son énergie débordante et son sourire contagieux, Jodi Harrison-Bauer défie les idées reçues sur l’âge. À 64 ans, cette coach de fitness américaine prouve chaque jour qu’il n’est jamais trop tard pour se réinventer, se dépasser et s’aimer pleinement. Sa devise ? Être fière de son âge – et le revendiquer haut et fort.

Un tournant à 42 ans

Tout commence pour Jodi Harrison-Bauer à un moment que beaucoup considèrent comme tardif pour un virage de carrière : à 42 ans, elle décide de quitter son métier dans le monde des affaires pour se consacrer à ce qui la passionne profondément : la santé, le bien-être, et le sport. Elle ouvre alors « JodiFit », un studio de fitness basé à Branford, dans le Connecticut, aux États-Unis. Son objectif : aider d’autres femmes à gagner en confiance à travers l’exercice physique et l’écoute de soi.

Ce changement de cap marque un tournant dans sa vie, à la fois professionnel et personnel. Jodi se forme, s’investit corps et âme, et développe une approche centrée sur la transformation à tout âge.

Une carrière impressionnante dans le fitness

Ce nouveau départ n’était que le début. À plus de 50 ans, Jodi se lance dans les compétitions de fitness et de bikini – un domaine généralement dominé par les jeunes athlètes. Elle devient double championne du monde de bikini, un exploit qui illustre son engagement et sa ténacité.

C’est en 2019, à l’âge de 58 ans, qu’elle attire l’attention du grand public : elle devient la femme la plus âgée à auditionner pour le célèbre numéro de maillots de bain du magazine Sports Illustrated. Parmi 10 000 candidates, elle se classe dans le top 60. Une performance qui fait d’elle un symbole d’inspiration pour toutes les générations.

Une voix pour les femmes en quête de confiance

Jodi Harrison-Bauer porte un message fort. À travers ses prises de parole publiques, ses programmes de coaching et sa présence en ligne, elle milite en effet pour une vision inclusive et positive du vieillissement. En particulier, elle s’adresse aux femmes qui traversent des phases de transition, comme la ménopause, souvent invisibilisées dans les discours sur le bien-être.

Elle rappelle que le sport et l’alimentation ne sont pas seulement des outils esthétiques, mais surtout des moyens de retrouver du pouvoir sur son corps, sa santé et son estime de soi. Et elle le prouve, jour après jour, en incarnant elle-même ce qu’elle transmet.

Vieillir avec fierté

Pour Jodi, l’âge n’est pas une limite, mais un levier. Elle encourage toutes celles qui doutent, qui hésitent ou qui se sentent « trop vieilles » pour oser, à prendre le risque de se choisir. Son message est simple : vous n’êtes pas trop vieille pour recommencer, pour vous révéler, pour briller.

À 64 ans, elle est plus rayonnante et influente que jamais. Et elle n’a pas l’intention de ralentir. Fière de son âge, Jodi Harrison-Bauer continue de bousculer les normes – et inspire des milliers de femmes à faire de même.