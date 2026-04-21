En plein safari, Dua Lipa s’offre une séance de sport qui ne passe pas inaperçue

Fabienne Ba.
@dualipa / Instagram

Même en pleine aventure safari, l’auteure-compositrice-interprète Dua Lipa ne lâche vraisemblablement pas ses habitudes sportives. Elle a partagé un carrousel de photos sur Instagram qui a immédiatement attiré l’attention de ses millions d’abonnés.

Un safari en Afrique du Sud avec son fiancé

Le carrousel publié par Dua Lipa sur Instagram fait suite à son voyage en safari en Afrique du Sud, qu’elle a réalisé en compagnie de son fiancé, l’acteur Callum Turner. Les images mêlent paysages sauvages et moments plus intimes du voyage, offrant un aperçu rare de son quotidien loin des scènes et des studios.

 

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Un selfie de sport qui s’invite dans le feed

Glissé au milieu du carrousel, un selfie devant un miroir montre la chanteuse dans une tenue de sport entièrement noire : un haut sans manches court associé à un pantalon stretch assorti. La photo a rapidement généré une vague de réactions positives de la part de ses fans, qui y ont vu le reflet d’un engagement sportif constant, même en déplacement. 

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse partage des aperçus de ses séances d’entraînement sur les réseaux : en mars 2026 déjà, elle avait publié un selfie depuis un studio de fitness, à l’occasion du passage de son titre « Houdini » au milliard de streams sur Spotify.

En mêlant paysages spectaculaires, moments personnels et clin d’œil à sa discipline sportive, Dua Lipa montre ainsi qu’elle reste fidèle à son mode de vie, même à l’autre bout du monde. Cette escapade en safari illustre une facette équilibrée de Dua Lipa, capable de conjuguer détente, amour et bien-être, sous le regard attentif – et toujours enthousiaste – de ses fans.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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