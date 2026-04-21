À 57 ans, l’actrice Lucy Liu ose la petite robe noire la plus fascinante du moment

L’actrice, productrice, réalisatrice, peintre et sculptrice américaine Lucy Liu a dernièrement captivé tous les regards lors de l’avant-première new-yorkaise du film « Le diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2). Au casting de la suite très attendue du film culte de 2006, elle a fait sensation dans une silhouette sophistiquée.

Une petite robe noire revisitée avec modernité

Pour l’occasion, Lucy Liu a opté pour une création du designer Georges Hobeika, issue de sa collection automne 2026. Cette robe noire, loin des classiques minimalistes, se distinguait par un jeu de transparence subtil et un travail minutieux de broderies. Le modèle sans manches présentait un corsage orné de motifs floraux brodés, associé du tulle. L’ensemble était enrichi de franges tridimensionnelles entièrement composées de perles, apportant mouvement et relief à chaque pas.

Des accessoires étincelants pour sublimer la silhouette

Côté accessoires, l’actrice a misé sur une accumulation de bijoux en diamants : bracelets imposants, boucles d’oreilles pendantes et bague cocktail spectaculaire. Une pochette en satin et des sandales ouvertes complétaient ce look résolument chic. Sa mise en beauté restait fidèle à une élégance intemporelle : cheveux lissés, teint lumineux et lèvres rouge intense, signature classique du tapis rouge.

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Une actrice fidèle à la réinvention du style

Ce n’est pas la première fois que Lucy Liu revisite la « petite robe noire ». Lors du gala Women of the Year organisé par Time à Los Angeles, elle avait déjà marqué les esprits dans une création signée JW Anderson, inspirée des silhouettes du XVIIIe siècle avec des volumes accentués au niveau des hanches.

En résumé, Lucy Liu confirme son statut d’icône mode capable de réinventer les classiques avec caractère. Sa dernière apparition prouve que la robe noire, loin d’être figée, peut encore surprendre lorsqu’elle est revisitée avec créativité.