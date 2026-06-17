Cette chanteuse adopte une robe dentelle qui ne passe pas inaperçue

La présentatrice de télévision et de radio britannique Maya Jama a une nouvelle fois prouvé pourquoi elle est considérée comme l’une des animatrices les plus stylées du petit écran. Pour son apparition à l’émission de télévision britannique « Love Island: Aftersun », elle a opté pour une robe en dentelle blanche, qui n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.

Une apparition très attendue sur le plateau de « Love Island: Aftersun »

C’est sur le tapis rouge de « Love Island: Aftersun », l’émission qu’elle anime, que Maya Jama a fait sensation. Habituée à transformer chacune de ses apparitions télévisées en moment mode, elle a confirmé son statut d’icône avec un choix particulièrement audacieux. Elle ne s’est pas contentée d’incarner son rôle d’animatrice : elle a livré une véritable performance stylistique, qui a immédiatement déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés.

Une robe en dentelle blanche

La pièce maîtresse de sa tenue est une robe longue ajustée, intégralement réalisée en dentelle blanche. Le tissu, travaillé dans un motif floral délicat, court du buste jusqu’au sol, jouant avec la transparence sur toute la longueur. La partie inférieure de la robe adopte une coupe sirène, près du corps jusqu’aux genoux avant de s’évaser légèrement, dans un esprit qui n’est pas sans rappeler les robes de mariée contemporaines. Ce choix de matière illustre la signature stylistique de Maya Jama. L’ensemble offre un mélange de codes – corset, dentelle, sirène, volants – savamment dosés, qui transforme la robe en véritable pièce de couture.

Un décolleté rehaussé de clous argentés

Le haut de la robe est l’un des éléments les plus marquants de la tenue. Le décolleté, particulièrement plongeant, est encadré par une rangée de clous argentés qui apportent une touche rock au romantisme général. Ce contraste entre la délicatesse de la dentelle et l’éclat métallique des détails confère à la pièce une dimension à la fois moderne et travaillée. Un détail couture qui souligne la précision du design et la singularité du parti pris vestimentaire.

Une taille corset à laçage central

À la taille, le haut de la robe se prolonge dans un effet, complété par un laçage central qui rappelle les codes de la corsetterie classique. Cette structure ajustée vient sculpter la silhouette de Maya Jama avec précision, dans une logique de coupe inspirée des silhouettes les plus iconiques du vestiaire de soirée. Le laçage, à la fois fonctionnel et décoratif, ajoute une dimension graphique à l’ensemble. Une référence couture qui ancre la tenue dans une esthétique sophistiquée.

Une beauté soignée pour parfaire le total look

Côté coiffure et maquillage, Maya Jama a opté pour une mise en beauté en parfait accord avec sa tenue. Ses cheveux étaient coiffés en ondulations larges et lumineuses, ramenées sur une seule épaule pour libérer le décolleté. Côté maquillage, elle a misé sur un rendu bronzé qui mettait en valeur l’éclat de son teint. Une harmonie qui complète sans le concurrencer le travail de la robe, et confirme l’attention portée aux moindres détails de l’apparition.

Maya Jama for Love Island Aftersun Season 13 Episode 1. pic.twitter.com/qBfu5wCxw5 — Maya Jama Updates 🗞️ (@mayajamaupdate) June 8, 2026

Un nouveau moment mode mémorable pour Maya Jama

Avec son décolleté et son tissu en dentelle, la robe portée par Maya Jama s’inscrit dans une longue lignée de tenues marquantes signées par la présentatrice. Connue pour son sens aigu du style et sa capacité à transformer chaque apparition en événement, Maya Jama a une nouvelle fois livré un moment de mode dont on se souviendra. Ce parti pris mode illustre parfaitement la liberté stylistique qu’elle revendique depuis ses débuts à l’écran.

Maya Jama signe ainsi une nouvelle apparition mémorable. Entre le décolleté plongeant, le corset à laçage central et la jupe sirène, l’animatrice britannique propose une tenue à la fois romantique et maîtrisée. Une preuve supplémentaire qu’elle est l’une des silhouettes mode les plus suivies du paysage télévisuel britannique.