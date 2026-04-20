La nouvelle coupe courte de l’actrice Jessica Chastain, 49 ans, crée la surprise

Fabienne Ba.
@jessicachastain / Instagram

L’actrice et productrice américaine Jessica Chastain, connue depuis des années pour sa longue chevelure rousse ondulée, a pris tout le monde par surprise le 18 avril 2026. Elle a débarqué sur le tapis rouge du Breakthrough Prize avec une coupe radicalement plus courte qui a immédiatement concentré tous les regards.

Un carré net au Breakthrough Prize

C’est à la cérémonie du Breakthrough Prize 2026, à Santa Monica, que Jessica Chastain a dévoilé son nouveau look : un carré court s’arrêtant juste au-dessus du menton, coiffé avec une raie côté très marquée. Le carré net, aux reflets cuivrés et glissé derrière une oreille, encadrait son visage avec une finition moderne et précise, tranchant nettement avec ses habituels volumes ondulés.

 

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La robe Oscar de la Renta en écho à la coupe

Jessica Chastain a associé cette nouvelle coupe à une robe sans bretelles ornée de motifs et d’une frange en bas de jupe, permettant à la coiffure de véritablement prendre le devant de la scène. Un collier ras-de-cou en diamants complétait l’ensemble, sans boucles d’oreilles – laissant toute la place à la nouvelle silhouette capillaire.

Le « choppity chop » confirmé sur Instagram

Le lendemain, l’actrice a partagé les coulisses de sa transformation sur Instagram, dans une vidéo avant/après signée par son coiffeur Renato Campora, en légende de laquelle elle écrivait simplement : « Choppity chop ». Ses amis n’ont pas tardé à réagir, dont l’autrice-compositrice-interprète américaine Julianne Hough, qui lui a souhaité la bienvenue dans « la vie du carré ».

 

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Une actrice qui fait confiance à son instinct

Jessica Chastain a toujours revendiqué une certaine liberté vis-à-vis des tendances : « Je ne fais pas vraiment attention aux tendances de la mode. Si une tendance me plaît, je la porte, sans me demander si c’est autorisé », confie-t-elle. Une philosophie qui s’applique visiblement aussi à ses cheveux – et qui lui réussit à merveille.

L’actrice Jessica Chastain avait confié par le passé avoir des « fantasmes » à l’idée de se teindre les cheveux en blanc, citant l’actrice et productrice britannique Tilda Swinton comme source d’inspiration. Maintenant qu’elle a franchi le cap du carré court, les spéculations vont bon train…

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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