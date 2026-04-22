« L’IA fera son travail » : la sortie de Charlize Theron sur Timothée Chalamet fait polémique

Fabienne Ba.
Screen Charlize Theron dans le film « Gringo »

Dans une interview accordée au New York Times, Charlize Theron a provoqué une vive réaction en évoquant l’avenir du métier d’acteur face à l’intelligence artificielle. L’actrice, productrice et mannequin sud-africano-américaine, en pleine promotion de son film « Apex », a réagi à une précédente déclaration de Timothée Chalamet sur l’opéra et le ballet, qui avait déjà suscité des critiques dans le milieu culturel.

Une comparaison directe entre art humain et intelligence artificielle

Au cœur de la polémique, une phrase en particulier a retenu l’attention : selon Charlize Theron « dans dix ans, l’intelligence artificielle pourra faire le travail de Timothée Chalamet ». Une déclaration perçue par certains comme une provocation, par d’autres comme une simple réflexion sur l’évolution du cinéma. Charlize Theron oppose ici les performances générées ou assistées par des systèmes d’IA à des formes d’expression artistique incarnées, notamment le jeu en direct et la performance physique.

Connue pour son passé de danseuse, elle s’appuie sur son expérience personnelle pour défendre les disciplines artistiques traditionnelles. Formée à la danse classique à la Joffrey Ballet School, elle rappelle les exigences extrêmes de cette discipline, marquée par la rigueur physique et la répétition. Ce vécu nourrit sa conviction que certaines formes d’art, notamment celles reposant sur le corps et la présence, restent difficilement substituables par la technologie.

Intelligence artificielle et cinéma : un débat de plus en plus présent

La remarque de Charlize Theron s’inscrit dans une discussion plus large sur l’impact de l’IA dans les industries créatives. Entre doublage numérique, avatars générés et scénarios assistés par algorithmes, le cinéma est déjà en pleine transformation. Pour certains professionnels, ces outils représentent une opportunité d’innovation. Pour d’autres, ils posent la question de la disparition progressive de la dimension humaine dans la création artistique.

Une polémique révélatrice des tensions culturelles actuelles

Au-delà du cas individuel de Timothée Chalamet, cette déclaration met en lumière un débat plus profond : celui de la place de l’humain dans les métiers artistiques face à la montée de l’automatisation. Entre protection des savoir-faire traditionnels et exploration des nouvelles technologies, le monde du cinéma se retrouve à un point de bascule.

En résumé, la phrase de Charlize Theron, volontairement tranchée, a relancé un débat sensible sur l’avenir du jeu d’acteur à l’ère de l’intelligence artificielle. Cela souligne une inquiétude grandissante : celle de voir la création artistique se redéfinir au rythme des avancées technologiques, au détriment de l’humain.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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