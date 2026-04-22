Qui est l’influenceuse australienne Leah Halton, détentrice d’un record de « likes » ?

Naila T.
@leahhalton _ Instagram

À seulement 23 ans, Leah Halton s’est imposée comme l’un des visages les plus viraux de la plateforme TikTok. Originaire de Melbourne, elle évolue depuis plusieurs années dans l’univers du contenu digital, entre beauté, mode et lifestyle. C’est en 2024 que tout bascule : une simple vidéo de quelques secondes va la propulser à une échelle mondiale.

La vidéo qui a battu tous les records

Le succès de Leah Halton repose sur un format très simple : un lip-sync réalisé dans sa voiture sur le titre « Praise Jah in the Moonlight » de YG Marley. En quelques semaines, la vidéo cumule des centaines de millions de vues et des dizaines de millions de likes. Deux ans plus tard, ce contenu franchit un cap historique en dépassant les 70 millions de likes, devenant ainsi l’une des vidéos – voire la plus – aimée de TikTok. Un exploit qui lui permet de dépasser des figures emblématiques de la plateforme comme la chanteuse philippine-américaine Bella Poarch, longtemps détentrice du record.

@looooooooch Recreation #Inverted ♬ Praise Jah In The Moonlight – YG Marley

Une créatrice déjà bien installée

Contrairement à ce que pourrait laisser penser ce buzz soudain, Leah Halton n’est pas une inconnue. Active sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, elle partage régulièrement des tutoriels maquillage, des looks mode et des moments de vie avec sa communauté. Elle cumule aujourd’hui des millions d’abonnés sur TikTok, Instagram et YouTube, et s’impose comme une figure majeure de la nouvelle génération d’influenceurs.

 

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Un phénomène révélateur de l’ère virale

Le succès de Leah Halton illustre parfaitement les dynamiques actuelles des réseaux sociaux : un contenu court, spontané et facilement reproductible peut devenir un phénomène mondial en quelques jours. Sa vidéo a d’ailleurs lancé une véritable tendance, reprise par des milliers d’internautes cherchant à reproduire la même viralité.

En résumé, Leah Halton incarne cette génération capable de transformer un moment simple en succès planétaire. Derrière son record de likes, se cache une réalité plus large : celle d’un écosystème numérique où timing et viralité redéfinissent les codes de la célébrité.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
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