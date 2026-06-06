Avec une nouvelle couleur de cheveux, Selena Gomez surprend les internautes

La chanteuse et actrice américaine Selena Gomez a surpris ses abonnés en révélant une toute nouvelle couleur de cheveux, à l’occasion d’une publication partagée depuis Londres, où elle tourne actuellement. Un changement qui n’est pas passé inaperçu.

Une transformation capillaire surprenante

Le 2 juin, Selena Gomez a publié sur Instagram un carrousel de photos illustrant son séjour londonien. C’est vers la fin de cette série qu’elle a glissé la fameuse surprise : sur un selfie, assise en tailleur sur un lit, elle troque son habituelle chevelure brune contre des boucles rousses, dans une teinte cuivrée éclatante. Une courte vidéo, filmée face à un miroir, confirme cette « métamorphose ».

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Probablement une perruque pour un rôle

Si ce changement a de quoi étonner, il s’expliquerait par les besoins d’un tournage. Selena Gomez se trouve en effet à Londres pour la sixième saison de la série « Only Murders in the Building ». « Des choses folles se passent », a-t-elle écrit en légende, en évoquant la série tout en se disant sous le charme de la capitale britannique. Selon toute vraisemblance, cette chevelure rousse serait donc une perruque portée pour les besoins de son personnage.

Des fans conquis

Quelle qu’en soit la raison, le résultat a séduit la communauté de Selena Gomez. En commentaire, ses abonnés ont multiplié les réactions enthousiastes, nombreux à saluer la teinte cuivrée qui, selon eux, « lui va à merveille ». Entre cœurs et messages admiratifs, la publication a rapidement suscité une vague de compliments.

Le tournage de la saison 6 à Londres

Cette transformation s’inscrit dans l’actualité chargée de la comédie à succès de la plateforme Hulu, portée par Selena Gomez aux côtés des humoristes Steve Martin et Martin Short. La sixième saison a été confirmée après la diffusion du final de la cinquième, en octobre 2025. Fait nouveau : une partie de l’intrigue se déroulerait cette fois à Londres, où l’équipe a donc posé ses valises. Selena Gomez ne cache pas sa complicité avec ses partenaires de jeu, qu’elle décrivait récemment comme ses « gars préférés ».

Avec cette chevelure rousse inattendue, Selena Gomez confirme ainsi son goût pour les transformations et son sens du teasing. Entre clin d’œil à son prochain rôle et plaisir de surprendre ses fans, elle entretient l’attente autour de la nouvelle saison d’« Only Murders in the Building ».