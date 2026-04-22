Rihanna porte une robe dentelle lacérée et fait sensation

Naila T.
@badgalriri / Instagram

Lors d’un shooting, la chanteuse et femme d’affaires barbadienne Rihanna a une nouvelle fois affirmé sa vision de la mode. Les clichés, rapidement devenus viraux, la dévoilent dans des tenues marquées par une audace vestimentaire affirmée. Parmi elles, une robe en dentelle noire, volontairement lacérée, a particulièrement retenu l’attention.

Une robe en dentelle entre élégance et provocation

La pièce portée par Rihanna joue sur les contrastes : une structure sophistiquée en dentelle fine associée à des découpes et effets de transparence affirmés. L’ensemble crée une silhouette fidèle à l’esthétique de la chanteuse. Cette approche du vêtement s’inscrit dans une tendance forte de la mode contemporaine, où la transparence devient un langage stylistique à part entière, utilisé pour bousculer les codes classiques de la « féminité » et du chic.

Un look haute couture pensé comme une déclaration

Au-delà de la robe, l’ensemble du styling renforce l’impact visuel de la série photo : accessoires sculpturaux, maquillage intense et mise en scène minimaliste permettent de mettre en avant la force du vêtement. Rihanna, qui multiplie les apparitions mode marquantes ces dernières années, confirme ici son statut d’icône capable de transformer chaque apparition en statement culturel et esthétique.

Une influence majeure sur la mode contemporaine

Connue pour repousser les limites des standards traditionnels, Rihanna s’impose depuis longtemps comme une référence dans l’industrie. Ses choix vestimentaires influencent autant les créateurs que les tendances globales, notamment autour des silhouettes transparentes et des pièces sculpturales. Ce type de look participe à redéfinir la notion même de chic, en intégrant davantage de liberté, de corps et d’audace.

Avec cette robe en dentelle lacérée, Rihanna signe ainsi une apparition une nouvelle fois remarquée. Elle continue de redessiner les contours de la mode contemporaine, où chaque tenue devient une prise de parole visuelle forte.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
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