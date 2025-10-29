Moquée pour son apparence, cette chanteuse K-pop reçoit un soutien massif

Léa Michel
Haewon, chanteuse sud-coréenne membre du girl groupe de K-pop NMIXX, a récemment été la cible de moqueries en ligne concernant « la taille de sa tête comparée à son corps ».

Le soutien massif des fans

Sur le forum Nate Pann, un internaute a partagé une photo de MBC Kpop, mettant en avant le visage de Haewon jugé « trop gros », pointant aussi ses épaules étroites et sa silhouette fine comme accentuateurs de cette impression. Cette critique cible notamment la comparaison avec une autre membre, Sullyoon, reconnue pour son visage plus petit, renforçant le contraste.​

Face à ces attaques, les fans de Haewon se sont rapidement mobilisés pour défendre leur idole. Ils ont souligné que sa petite taille physique peut donner cette illusion de disproportion, mais en réalité, ses dimensions restent « dans la norme ». Pour eux, ses qualités humaines et artistiques surpassent largement ces critiques superficielles. Ils dénoncent aussi la fixation excessive sur la taille du visage comme un standard arbitraire de beauté, typique à la Corée du Sud.​

Les standards de beauté spécifiques au K-Pop

Cette controverse met en lumière un phénomène culturel singulier : l’idéalisation en Corée d’un visage petit, supposé synonyme de bonne proportion. Dans un milieu ultra-visuel comme la K-pop, les artistes féminines subissent un regard extrêmement scrutateur et souvent sévère sur leur apparence, où des critères esthétiques très précis et restrictifs sont imposés par l’industrie et les fans eux-mêmes.​

Au-delà des apparences : valoriser le talent et l’authenticité

Nombre de fans appellent à dépasser ces jugements esthétiques excessifs pour mettre en avant le talent, la personnalité ou encore les efforts des artistes. Haewon, malgré ses détracteurs, continue d’être saluée pour son engagement et sa polyvalence, incarnant la nouvelle génération de la K-pop avec authenticité. Ces débats illustrent le chemin encore à parcourir pour que l’industrie valorise davantage les qualités artistiques que l’apparence.​

Ainsi, cette affaire Haewon illustre bien les tensions entre normes esthétiques strictes et la prise de conscience croissante d’une appréciation plus globale et humaine des artistes.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
