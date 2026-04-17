Taylor Swift et Travis Kelce imposent une règle inattendue pour leur mariage

Fabienne Ba.
@taylorswift / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète américaine Taylor Swift et le sportif de football américain Travis Kelce s’apprêtent à dire « oui », mais cette cérémonie ne se limitera pas à un « simple moment sentimental ». Le couple aurait décidé de transformer son événement privé en une véritable occasion de générosité, en invitant tous les invités à se passer de cadeaux au profit de dons caritatifs.

Une demande claire aux invités

Selon plusieurs médias spécialisés dans les coulisses de célébrités, Taylor Swift et Travis Kelce auraient fait savoir à leurs proches qu’ils ne souhaitent aucun cadeau de mariage, expliquant qu’ils ont déjà « plus que suffisamment » de biens matériels. Leur équipe de planification aurait ainsi transmis aux convives que, plutôt que de choisir des cadeaux, ils sont encouragés à faire des dons à des organisations caritatives qui leur tiennent à cœur.

Une générosité qui ne surprend pas

Taylor Swift est régulièrement mise en avant pour son engagement caritatif « discret » : soutien à des causes de santé, éducation, logement et aides d’urgence, souvent sans communication médiatique officielle. Pour ses proches et fans de longue date, cette demande de dons au lieu de cadeaux apparaît donc parfaitement cohérente avec son image de femme qui veut « aider les autres » et valoriser les petites mains de son équipe, y compris les prestataires de son mariage.

Un geste qui inspire les proches

Les cercles les plus proches du couple indiquent qu’ils ont globalement accueilli cette idée « avec beaucoup d’émotion et de sens ». Plutôt que de se concentrer sur la recherche d’un cadeau « parfait » ou coûteux, les personnes seraient invitées à orienter leur attention vers le choix de l’association qu’elles souhaitent soutenir. Cette démarche transforme alors l’acte de participation à la cérémonie en un geste porteur de valeurs, plus profond et durable qu’un simple échange matériel. Elle favorise également un sentiment d’engagement collectif, où chacun contribue, à sa manière, à une cause qui dépasse le cadre de l’événement lui-même.

Les contours de ce mariage, annoncé pour l’été 2026 dans une ambiance très privée, renforcent ainsi cette ligne de conduite : un événement intime, pensé autour de l’affectivité, de l’engagement et de la solidarité plus que de la démesure spectaculaire.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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