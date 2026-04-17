Victoria Beckham célèbre ses 52 ans dans une robe fluide vertigineuse

Pour ses 52 ans (le 17 avril 2026), Victoria Beckham a choisi une mise en scène sobre mais remarquée, en s’affichant dans une robe fluide, longue et très cintrée, qui mettait en valeur son corps tout en restant fidèle à son esthétique minimaliste. La styliste et femme d’affaires britannique a fait de ce moment privé une nouvelle vitrine de son propre savoir-faire, où silhouette, tissu et attitude se répondaient avec élégance.

Une robe longue, signature de son style

La tenue arborait pour ses 52 ans une coupe longue, ajustée à la taille, avec un drapé soigné. Le tissu, léger et fluide, suivait son corps sans le contraindre, tout en créant un effet de longueur vertigineux, où les épaules et la taille semblaient encore plus marquées par la fluidité de la robe.

Minimalisme et précision au détail

Pour accompagner cette robe, Victoria a opté pour un maquillage naturel, les cheveux coiffés avec simplicité et des accessoires discrets, dans la continuité de son image de femme d’affaires et créatrice au look très maîtrisé. Les talons, le choix des bijoux ou le port de la main ont servi à souligner cette mise en scène qui a rappelé ses apparitions sur les tapis rouges ou lors de ses défilés, où la rigueur du dressing a été une forme de langage silencieux.

Si l’anniversaire s’est déroulé dans un cadre intime, avec sa famille et ses proches, la manière dont Victoria a choisi de se vêtir a ainsi transformé ce moment privé en hommage à son parcours, entre célébrité, maternité et aventure de marque.