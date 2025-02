Scarlett Johansson en panique : son mari prêt à tout pour récupérer cet objet précieux de leur mariage !

Le mariage de Scarlett Johansson et Colin Jost, célébré en toute intimité en 2020, a connu son lot de moments inoubliables. Parmi toutes les anecdotes qui rythment leur belle histoire d’amour, une mésaventure en particulier mérite d’être racontée. Imaginez un instant : la star de « Saturday Night Live », en sueur, fouillant désespérément des bennes à ordures… tout ça pour retrouver un précieux symbole de son amour pour l’actrice iconique de Hollywood. C’est exactement ce qui est arrivé à Colin Jost !

Quand l’amour pousse à… fouiller dans les poubelles

Lors d’une apparition dans l’émission Pop Culture Jeopardy, Colin Jost a partagé avec franchise l’aventure rocambolesque qu’il a vécue. Tout commence lors d’une soirée des plus banales. Colin Jost et Scarlett Johansson, comme n’importe quel couple, vaquent à leurs occupations sans se douter du drame à venir. Soudain, la catastrophe frappe : la bague de fiançailles de Scarlett a disparu. Ce bijou, bien plus qu’un simple anneau scintillant, représente une promesse, un engagement… et son absence plonge immédiatement le couple dans un vent de panique. Sans perdre un instant, Colin se lance dans une mission digne d’un véritable film d’action : retrouver LA bague. Et pour cela, une seule solution : fouiller les poubelles.

Opération « bague perdue »

Ni une, ni deux, Colin retrousse ses manches (et sûrement son nez aussi) avant de plonger dans 12 bennes à ordures différentes. Armé de tout son courage, il retourne méthodiquement chaque sac, chaque recoin nauséabond. Un véritable parcours du combattant, qui prouve bien que l’amour pousse à tout… même à fouiller dans des montagnes de déchets ! Malgré ses efforts acharnés et une détermination sans faille, pas la moindre trace de la bague tant recherchée. Après des heures passées à explorer ce qui ressemble davantage à un cauchemar qu’à une quête romantique, Colin, épuisé mais toujours prêt à rassurer sa dulcinée, rentre bredouille.

Alors qu’il s’apprête à annoncer la triste nouvelle, Scarlett l’accueille avec un regard mi-amusé, mi-gêné. C’est à ce moment précis que la révélation tombe : la bague n’était jamais perdue. Elle était… dans sa poche. Un silence, un rire nerveux… puis un éclat de rire général entre Scarlett Johansson et Colin Jost. Plutôt que de s’énerver ou de se lamenter sur le temps perdu (et l’odeur tenace dont il devra se débarrasser), Colin choisit de voir le bon côté des choses : il vient d’accomplir une preuve d’amour ultime. Car oui, combien de personnes seraient prêtes à fouiller dans des montagnes de détritus pour retrouver un objet aussi précieux pour leur partenaire ?

Un couple soudé par l’humour et la tendresse

Si cette mésaventure aurait pu tourner au drame, elle est finalement devenue une anecdote légendaire qui illustre parfaitement la complicité entre Scarlett et Colin. Leur relation repose sur la bienveillance, l’humour et une bonne dose de spontanéité. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’actrice considère aujourd’hui Colin comme « son véritable roc ». Dans une interview pour le podcast Goop, Scarlett Johansson a confié qu’avant de rencontrer Colin, elle ne savait pas vraiment ce qu’elle recherchait chez un partenaire. C’est avec lui qu’elle a « compris l’importance de la bienveillance et du respect mutuel ».

En fin de compte, cette anecdote nous rappelle que l’amour ne se mesure pas en grandes déclarations pompeuses, mais bien dans les petits gestes du quotidien. Et s’il faut parfois plonger dans les poubelles pour prouver son engagement, alors qu’il en soit ainsi. Alors, la prochaine fois que vous perdez un objet précieux, souvenez-vous de l’histoire de Colin et Scarlett… et vérifiez toujours vos poches avant de plonger dans l’inconnu !