Qui est Won-Young, l’emblème de la beauté moderne en Corée du Sud ?

Jang Won-Young, plus connue sous le nom de Won-Young, est aujourd’hui l’une des figures les plus emblématiques de la K-pop et un modèle de beauté contemporaine en Corée du Sud. Révélée à seulement 14 ans lors du programme de survie télévisé Produce 48, elle est rapidement devenue le visage de la 4e génération des idols K-pop. Mais qui est vraiment Won-Young et pourquoi incarne-t-elle l’idéal de beauté dans son pays ?

Un parcours exceptionnel dans la K-pop

Née le 31 août 2004 à Séoul, Won-Young a débuté sa carrière sous le label Starship Entertainment en intégrant le groupe Iz*One, formé à la suite de Produce 48 en 2018. Grâce à son charisme, son talent et sa présence scénique, elle s’est rapidement imposée comme le centre du groupe et la préférée des fans. Après la dissolution d’Iz*One en 2021, Won-Young a rejoint IVE, un groupe qui a depuis enchaîné les succès, notamment avec des titres comme Eleven et I AM. En plus d’être une artiste accomplie, elle s’investit également dans l’écriture des paroles de certains titres d’IVE, témoignant d’une créativité prometteuse pour l’avenir.

Un visage de la mode et des tendances

L’aura de Won-Young dépasse largement les frontières de la musique. Avec son apparence élégante et sophistiquée, elle est devenue une ambassadrice internationale pour de nombreuses marques de mode et de beauté. Parmi elles :

GOSPHERES , une marque de golfwear tendance.

, une marque de golfwear tendance. Eider , spécialisée dans le prêt-à-porter outdoor français.

, spécialisée dans le prêt-à-porter outdoor français. Hapa Kristin , célèbre pour ses lentilles de contact colorées.

, célèbre pour ses lentilles de contact colorées. Elle est également la muse de Suecomma Bonnie (chaussures) et de SJSJ (mode décontractée sud-coréenne).

Son style impeccable, ses ongles manucurés et ses longs cheveux noirs parfaitement lissés sont aujourd’hui des standards repris par de nombreuses jeunes filles en quête de « perfection esthétique ».

Le phénomène du « Wonyoungism »

Ce culte autour de Jang Won-Young a donné naissance au « Wonyoungism », une tendance virale sur les réseaux sociaux. Inspirés par son assurance et son apparence physique jugée « parfaite », des fans dévoué·e·s partagent des routines pour ressembler à leur idole. Ce mode de vie prône :

Des réveils à 5 heures du matin pour maximiser sa productivité.

pour maximiser sa productivité. Une attention minutieuse à son apparence : peau pâle, ongles soignés, lèvres pulpeuses .

. Une silhouette fine obtenue grâce à des régimes stricts et des séances de sport intensives.

Le Wonyoungism ne se résume cependant pas à l’apparence physique. Il est également associé à la confiance en soi et à une attitude positive, éléments essentiels pour incarner l’élégance et la détermination qui caractérisent la jeune star.

Un modèle à double tranchant

Si Won-Young est une source d’inspiration pour des millions de fans à travers le monde, cette quête de perfection soulève également des questions sur les pressions sociétales imposées aux jeunes générations. Entre normes de beauté inaccessibles et exigence de réussite, la popularité de Won-Young met en lumière la dualité entre adulation et injonctions sociales.

À seulement 20 ans, Jang Won-Young continue de s’imposer comme une artiste polyvalente et une véritable icône culturelle. Que ce soit dans la musique, la mode ou les nouvelles tendances digitales, elle incarne parfaitement cette beauté moderne coréenne, tant admirée que parfois controversée.