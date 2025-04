Nika Daalderop, 1m89 de talent qui fait sensation au volley

Elle allie puissance, élégance et précision : Nika Daalderop, la star montante du volley féminin européen, fait vibrer les terrains avec sa prestance naturelle et son jeu redoutablement efficace. À 26 ans, cette réceptionneuse-attaquante néerlandaise n’en finit plus d’impressionner, tant par son parcours que par son aura sur le terrain.

Une ascension prometteuse, une vocation précoce

Née à Amsterdam le 29 novembre 1998, Nika Daalderop baigne très tôt dans un environnement sportif. Son mètre quatre-vingt-neuf ne tarde pas à attirer l’attention, mais au-delà de sa taille, c’est surtout son sens du jeu et son explosivité qui font rapidement la différence.

Elle commence au VV Amsterdam, avant d’intégrer le centre de formation Talent Team Papendal, un tremplin pour les futures stars néerlandaises. Là, elle peaufine sa technique, apprend à jouer au plus haut niveau et se prépare mentalement à la rigueur du sport professionnel.

Une carrière européenne à grande vitesse

À tout juste 18 ans, Nika quitte les Pays-Bas pour l’Allemagne. Elle rejoint les Ladies in Black Aachen, où elle découvre l’exigence du championnat allemand, puis le VC Stuttgart, avec lequel elle atteint la finale du championnat national en 2018. Une première consécration.

C’est en Italie, véritable Mecque du volley féminin, que sa carrière explose. Elle évolue d’abord à Il Bisonte Firenze en Serie A1, où elle s’impose comme une valeur sûre de l’équipe. Puis vient Novara, l’un des clubs les plus titrés d’Europe. Avec l’AGIL Volley, elle joue la Ligue des champions et tutoie l’élite.

En 2022, nouveau défi : la Turquie. Nika rejoint VakıfBank Istanbul, géant européen du volley, avec lequel elle remporte la Coupe de Turquie et surtout la Ligue des champions CEV, l’équivalent de la Ligue des champions en football. Elle joue alors avec certaines des meilleures joueuses du monde et confirme sa place parmi les grandes.

Depuis 2023, elle est de retour en Italie, au Pro Victoria Monza, où elle continue de briller par sa régularité, son jeu offensif tranchant et sa capacité à fédérer autour d’elle.

L’âme d’une meneuse chez les Orange

Au-delà de ses exploits en club, Nika est surtout un pilier de l’équipe nationale des Pays-Bas. Elle fait ses débuts dès 2015 et participe à de nombreuses compétitions internationales : Championnats d’Europe, Ligue des nations, et surtout Jeux Olympiques.

En 2017, elle décroche une médaille d’argent européenne avec sa sélection. En 2023, elle monte sur la troisième marche du podium avec une médaille de bronze, contribuant largement aux performances des Orange.

En 2024, elle participe aux Jeux Olympiques de Paris, où elle enchaîne les prestations de haut vol, avec une moyenne impressionnante de plus de 13 points par match. Une régularité qui fait d’elle l’une des joueuses les plus redoutées sur son poste.

Du sable à la salle : une sportive complète

Ce que l’on sait moins, c’est que Nika Daalderop a aussi brillé sur le sable, en beach-volley. Aux côtés de Joy Stubbe, elle a remporté deux titres de championne d’Europe U20 (2015 et 2016), ainsi que le championnat des Pays-Bas en 2016. Une preuve de plus de sa polyvalence et de son instinct du jeu.

Cette double expérience (salle et plage) a affûté sa vision du terrain, renforcé ses appuis et donné à son jeu cette fluidité qui la caractérise. Une joueuse complète, dans tous les sens du terme.

Nika Daalderop : une inspiration

Nika Daalderop, c’est l’exemple d’une sportive moderne : engagée, puissante, mais aussi accessible et naturelle. Elle parle avec humilité de ses victoires, souligne toujours l’importance du collectif et n’hésite pas à motiver les plus jeunes à croire en leurs rêves, même quand ils semblent inaccessibles.

Avec ses 1,89 mètre, elle incarne une autre idée de la beauté : celle qui assume sa stature, sa force et son ambition, sans jamais renier sa sensibilité. Sur les réseaux sociaux, son compte est suivi par des milliers de fans qui admirent autant ses smashs ravageurs que sa simplicité hors terrain. Elle s’affiche sans filtre, en tenue de match comme en jogging, fidèle à elle-même.

À 26 ans, Nika Daalderop a déjà une carrière digne des plus grandes. Et l’aventure est loin d’être terminée. Avec sa rage de vaincre, son intelligence de jeu et sa détermination, elle pourrait bien être l’une des figures marquantes du volley européen – voire mondial – de la décennie à venir. Et si ses smashs font mal, son sourire, lui, fait du bien !