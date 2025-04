À 40 ans, doit-on éviter les charges lourdes à la salle ? Se méfier des glucides comme de la peste ? Dire adieu à la force physique et au plaisir de manger ? Si ces idées reçues vous semblent familières, la dernière vidéo de la coach et créatrice de contenu Amandine Léger (@amandineleger sur Instagram) va vous faire réfléchir – et sourire. Dans un reel publié sur Instagram, Amandine se met en scène avec autodérision, déconstruisant un à un les poncifs qui pèsent sur les femmes dès qu’elles atteignent la quarantaine. Et plutôt que de les dénoncer frontalement, elle choisit une approche aussi maline qu’efficace : elle les énonce… tout en montrant qu’elle fait exactement le contraire.

Des clichés mis en lumière pour mieux les exploser

Sur un ton faussement affirmatif, Amandine déroule une série de phrases que beaucoup de femmes ont déjà entendues – ou même intégrées inconsciemment : « J’ai 40 ans, bien sûr que j’utilise des charges légères pour éviter de me blesser », « je fais des régimes pour maigrir », « je mange moins parce que mon métabolisme ralentit », « je ne saute plus pour ménager mes articulations », « je ne fais pas d’efforts intenses à cause du cortisol »…

À chaque phrase, l’écran montre l’inverse : elle fait du sport comme elle veut, mange librement, porte fièrement une robe fluide couleur bleu ciel, souriante et en pleine forme. Le message est clair : l’âge n’est pas un frein, mais un faux prétexte imposé par une société obsédée par la jeunesse.

Une critique lucide du marketing de la peur

En description de son post, Amandine enfonce le clou : « Et si on tordait le cou à ces idées reçues qui nous empêchent d’exploiter le potentiel réel de notre âge ? ». Elle rappelle que si le métabolisme évolue, ce sont surtout les habitudes de vie cumulées au fil des années – sédentarité, carences, perte musculaire – qui fragilisent, bien plus que l’âge en lui-même.

Elle dénonce aussi les promesses mensongères de l’industrie de la minceur et de l’anti-âge, qui s’appuie sur les insécurités des femmes pour vendre crèmes hors de prix, régimes restrictifs et méthodes « révolutionnaires » souvent inefficaces : « C’est moins sexy qu’un sérum anti-âge aux extraits de poils de licorne, mais ça marche mille fois mieux ». Un ton piquant, drôle, mais toujours bienveillant, qui vise à responsabiliser sans culpabiliser.

Le corps comme allié, à tout âge

Le fond du message d’Amandine est profondément body positif : il ne s’agit pas de nier que le corps change avec l’âge, mais de refuser que cela devienne une condamnation. Au contraire, elle invite à écouter son corps, à le nourrir correctement – sans honte, sans peur, sans diktat. Elle affirme : « Vous ne méritez ni les insécurités, ni les complexes, ni les privations, ni le manque d’énergie, ni la perte de capacités que la société régie par le jeunisme vous inflige à vos dépens ».

Et pour les femmes qui s’interrogent sur leur vitalité à 35, 40, 50 ans ou en période de périménopause, elle est catégorique : « le potentiel est toujours là. Il suffit de lui laisser l’espace d’exister ».

En quelques secondes, Amandine réussit ainsi le pari de faire rire, de toucher, et de remettre en question des croyances très ancrées. Avec humour, sincérité et énergie, elle montre qu’à 40 ans (et bien au-delà), il est non seulement possible, mais nécessaire de reprendre le pouvoir sur son corps et son bien-être – sans se plier aux injonctions, ni aux peurs dictées par le marketing. Un message qui fait du bien !