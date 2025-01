À 96 ans, cette mamie explose les codes sur Instagram : son histoire va vous inspirer !

Dans un monde où les influenceuses rivalisent d’efforts pour capter l’attention, une personnalité inattendue a su conquérir les cœurs et les réseaux sociaux : Helen Ruth Elam, alias @baddiewinkle sur Instagram. Avec ses tenues pop, son énergie débordante et son sourire malicieux, cette mamie badass de 96 ans prouve que le style et la joie de vivre n’ont pas d’âge. Préparez-vous à tomber sous le charme de cette grand-mère iconique qui explose les codes sur Instagram !

« Je vous pique votre homme depuis 1928 »

Tout a commencé en 2014, lorsqu’une simple photo postée sur Vine (oui, Vine, souvenez-vous !) a transformé la vie d’Helen. Sa petite-fille Kennedy, initiée aux réseaux sociaux, a eu l’idée de publier un cliché de sa grand-mère dans une tenue multicolore audacieuse. Résultat : la photo devient virale en un clin d’œil. Avec son regard espiègle et son style hautement atypique, Helen a séduit Internet. De là, elle a créé son propre compte Instagram sous le pseudonyme Baddie Winkle, un nom qui allait devenir synonyme de liberté, d’audace et de fun.

Sa bio Instagram donne le ton : Helen ne fait pas les choses à moitié. En quelques mots, elle annonce son esprit libre et piquant : « Je vous pique votre homme depuis 1928 ». Ce clin d’œil à son année de naissance reflète parfaitement l’humour décomplexé de Baddie. À 96 ans, elle est suivie actuellement par 3 millions de personnes, parmi lesquelles des stars telles que Miley Cyrus, Rihanna ou même les Kardashian. Et pour cause : Baddie Winkle n’est pas qu’un phénomène de mode, c’est une attitude. Elle se qualifie elle-même de « junkie de la couleur » et se moque ouvertement des normes qui dictent ce que les personnes âgées devraient porter ou faire. À travers ses tenues extravagantes elle incarne un message simple mais puissant : amusez-vous et soyez vous-même, peu importe votre âge.

Une garde-robe arc-en-ciel

Si l’on devait décrire le compte Instagram de Baddie Winkle, les mots « explosion de couleurs » viendraient immédiatement à l’esprit. Sa garde-robe ressemble à celle d’une pop star dans les années 2000 : manteaux en fausse fourrure aux couleurs vives, lunettes de soleil funky, shorts pailletés et accessoires très colorés. Les clichés, souvent pris par sa petite-fille Kennedy, capturent parfaitement son énergie et son esprit jeune.

Mais ne vous y trompez pas : derrière ces looks spectaculaires se cache un message profond. Baddie encourage chaque personne à vivre selon ses propres termes. « Portez des vêtements qui vous rendent heureux, peu importe ce que les gens pensent », clame-t-elle. Et franchement, qui pourrait lui donner tort ?

Une militante dans l’âme

Baddie Winkle n’est pas seulement une icône de mode. Elle est aussi une femme engagée. Que ce soit pour défendre les droits LGBT ou pour soutenir la légalisation du cannabis, Helen n’hésite pas à exprimer ses opinions avec un enthousiasme communicatif. Elle attribue cette ouverture d’esprit à sa relation avec ses petits-enfants, qui l’aident à rester connectée avec le monde moderne. « C’est grâce à eux que je reste jeune », confie-t-elle. Une belle leçon d’humilité et d’amour intergénérationnel.

Au-delà des paillettes et des tenues excentriques, Baddie Winkle incarne ainsi un état d’esprit. Elle répète souvent son mantra : « Do your thing, whatever that is » (Fais ton truc, quoi que ce soit). Ce conseil simple mais percutant reflète une vie vécue sans regrets. Son objectif est clair : s’amuser et inspirer les autres à en faire autant.

Avec sa joie de vivre contagieuse et son look unique, Baddie Winkle est bien plus qu’une sensation Internet. Elle est une source d’inspiration pour toutes les personnes qui pensent que vieillir signifie renoncer à ses rêves ou à son style. Alors, merci Baddie de nous rappeler que la vie est une fête et qu’il n’est jamais trop tard pour danser au milieu de la piste, vêtue de couleurs éclatantes !