Ekaterina Lisina, 37 ans et 2m06, mannequin la plus grande du monde !

Quand on évoque le métier de mannequin, on pense souvent à une silhouette longiligne sur un podium. Mais Ekaterina Lisina, mannequin russe et ex-basketteuse professionnelle, porte ce concept à un tout autre niveau : à plus de 2 mètres de hauteur, elle est officiellement la mannequin la plus grande du monde, un titre reconnu par le Livre Guinness des records.

Un parcours hors du commun

Originaire de Penza en Russie, Ekaterina Lisina ne passe évidemment pas inaperçue. Avec ses 2,06 mètres (dont 1,32m de jambes), elle a longtemps trouvé sa place sur les terrains de basket, où elle excellait avant de se tourner vers le mannequinat. Médaillée olympique en 2008 avec l’équipe de Russie, sa carrière sportive témoigne de sa détermination et de sa discipline.

Un atout qui fait la différence

Dans un milieu parfois exigeant et stéréotypé, Ekaterina transforme ce qui aurait pu être perçu comme une “différence” en atout unique. Elle prouve que la mode a tout à gagner à embrasser des corps variés, loin d’un modèle standardisé. Sur les podiums, sa hauteur spectaculaire attire tous les regards et rappelle que la beauté peut se décliner de mille façons.

Les défis de la grandeur

Être la plus grande femme du monde dans ce milieu implique aussi quelques défis :

Trouver des vêtements à sa taille : Même si les marques de mode sur-mesure se développent, il reste un fossé entre les tailles conventionnelles et les besoins de personnes très grandes.

: Même si les marques de mode sur-mesure se développent, il reste un fossé entre les tailles conventionnelles et les besoins de personnes très grandes. Faire face aux commentaires : Comme toute personne qui sort de la norme, Ekaterina reçoit parfois des regards insistants ou des remarques maladroites. Son secret ? Une confiance en elle qu’elle entretient au quotidien.

Un message d’acceptation et de confiance

Au-delà des podiums, Ekaterina Lisina est devenue une véritable icône de la body positivity. Elle encourage les femmes – et les hommes – à assumer pleinement leurs particularités physiques. D’ailleurs, elle partage régulièrement sur ses réseaux sociaux des messages inspirants, mettant en avant la force d’être soi-même, et ce, peu importe nos différences.



En s’affirmant comme la mannequin la plus grande du monde, Ekaterina Lisina renverse les standards et ouvre la voie à une vision plus inclusive de la beauté. Son histoire rappelle que la confiance en soi est le plus bel accessoire que l’on puisse porter, et que nos différences peuvent devenir notre plus grand atout.