60 ans et toujours stylée : cette femme brise les codes vestimentaires !

Qui a dit qu’à 60 ans, il fallait se contenter de pulls vieillots et de jupes à motifs floraux démodés ? Gina Viana, alias @ginalapertosa sur Instagram, nous prouve qu’il est possible de défier les attentes et de vivre pleinement son âge avec style, audace et une bonne dose de fun. À 62 ans, cette femme, passionnée de crossfit, a décidé de casser les codes vestimentaires et de montrer au monde qu’à tout âge, on peut être chic et dynamique !

Vieillir, et alors ?

Avec 932 000 followers actuellement sur Instagram, Gina est devenue une véritable célébrité en ligne, non pas seulement pour ses exploits sportifs, mais aussi pour sa manière unique de vivre sa vie. Dans sa bio Instagram, elle se décrit fièrement comme une « CrossFitter de plus de 60 ans », et elle incite ses followers à vivre leur vie sans se laisser enfermer dans les stéréotypes liés à l’âge.

Elle repousse également les frontières de la mode et de l’image de soi. Parce qu’après tout, pourquoi se limiter quand on peut briller ? Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, qui a littéralement enflammé la toile, Gina a décidé de briser les préjugés vestimentaires liés à l’âge. Le concept est simple mais percutant : elle nous montre un look en version « comment je pensais être à 60 ans » et un autre en « comment je vis réellement mes 60 ans ». Et le résultat est tout simplement époustouflant !

Un contraste saisissant

Dans la première partie de la vidéo, on découvre Gina dans un look que l’on pourrait qualifier de « classique pour une dame de son âge ». Elle porte des lunettes un peu rétro, un pull en laine et une jupe à motifs floraux typiques des garde-robes de nombreuses femmes âgées. Du moins, c’est l’image stéréotypée de ce que la société nous dicte : à 60 ans, on ne se préoccupe plus de son apparence, on adopte des tenues confortables et, surtout, on oublie de se faire plaisir avec la mode. Si ce look peut convenir à certaines femmes, il ne fait définitivement pas l’affaire de Gina.

Dans la seconde partie de la vidéo, elle se montre sous son vrai jour, tel qu’elle est réellement. Exit le look « vieillot » et place à un style moderne, dynamique et résolument tendance. Gina apparaît dans un crop top blanc qui met en valeur sa silhouette musclée, un jean taille haute qui flatte sa taille et un sac minimaliste porté à l’épaule, tout en arborant un sourire radieux. Il n’y a plus de place pour les clichés ! Gina assume son corps, son âge, et elle prouve que l’on peut être à la fois sportive, élégante et pleine de vie à plus de 60 ans (si certaines personnes en doutaient encore).

Ce contraste entre les deux looks est frappant, et justement il porte un message fort : l’âge ne doit pas être un frein à la créativité vestimentaire. Au contraire, c’est l’occasion parfaite de s’émanciper des attentes sociétales et de se réinventer.

La mode, un terrain de liberté

Gina nous rappelle ainsi une vérité universelle : la mode n’a pas d’âge. Elle est un terrain de liberté, un moyen d’expression qui n’a de règle que celle que l’on se fixe soi-même. Gina le dit haut et fort : « Osez des looks qui vous ressemblent ! ». Que vous ayez 20, 40 ou plus 60 ans, il n’y a aucune raison de se conformer aux attentes des autres. Au contraire, il faut oser, tester, mixer les styles et surtout, s’amuser avec la mode. Gina incarne ce message à la perfection, et elle le prouve au quotidien en affichant des tenues à la fois modernes et sportives.

À travers son compte Instagram, Gina devient un modèle pour toutes les personnes qui, comme elle, refusent d’être enfermées dans des cases. Elle incite ses abonnées à vivre leur vie pleinement, à travers le sport, la mode et surtout le plaisir de se sentir bien dans leur peau. Son message est simple, mais puissant : il n’y a pas d’âge pour être soi-même, et encore moins d’âge pour se donner le droit de s’amuser avec la mode.

En déjouant les attentes des autres et en restant fidèle à elle-même, Gina Viana brise un à un les stéréotypes liés à l’âge et à la mode. Elle prouve qu’à 60 ans et plus, on peut être élégante, audacieuse et plus en forme que jamais. Et surtout, elle nous donne une belle leçon de vie : l’âge n’est qu’un chiffre, et c’est à nous de définir comment nous voulons le vivre. Alors, à vos tenues audacieuses, et laissez-vous inspirer par Gina !