Ces 8 photos d’Alva Claire vont vous inspirer à aimer chaque part de vous

De Savage x Fenty à Versace, toutes les grandes maisons se l’arrachent et la réclament sur le catwalk. Alva Claire a fait une entrée fracassante dans le monde de la mode et elle a bien l’intention de marquer les esprits. Avec sa taille 44, la mannequin britannique fait partie de celles qui bousculent les standards et qui défilent au nom de la diversité. La trentenaire, énième ambassadrice du mouvement body positive, incarne le renouveau. Au lieu de créer des complexes de l’autre côté des projecteurs, elle enrichit l’estime de ces femmes, bercées par des images irréalistes du corps féminin. Elle signe une révolution, toute en rondeur. Découvrez les plus beaux clichés d’Alva Claire, la nouvelle muse de la mode qui élargit le sens du mot « beauté ».

En transparence

Alva Claire abolit toutes les restrictions mode qui planent sur le dressing des femmes dotées de courbes. Pas question de « cacher » ses formes sous d’épaisses couches de vêtements ou derrière des étoffes sombres. La mannequin britannique, qui a prêté son corps à Balmain et Chanel, aime montrer ses atouts. Elle plébiscite donc tout naturellement des tenues moulantes, qui offrent une belle vitrine à sa silhouette. Dans cette robe sertie de sequin qui décalque gracieusement ses formes, Alva Claire a des airs de sirène ou de créature divine.

En bikini asymétrique

Sur ce cliché, réalisé dans le cadre d’une série photo pour Vogue Italia, Alva Claire ressemble à une Bratz grandeur nature. Capturée dans un maillot de bain en maille asymétrique très flatteur, elle prouve que les courbes méritent d’être vues, à la plage ou ailleurs. Son corps ondule sous les coutures et se dévoile à demi-mot. Cet été, prenez exemple sur Alva Claire : faites tomber le paréo et aimez-vous à l’état pur.

En robe sirène

Regard de braise, bouche rebondie, corps adroitement mis à l’honneur… Alva Claire hypnotise les foules. Dans cette tenue où elle revisite l’inconditionnelle « petite robe noire » elle incarne l’élégance et le glamour. Cette pièce, signée H&M, semble avoir été conçue pour elle. Elle embrasse joliment ses courbes et souligne les parties les plus sensuelles de son corps. Les robes sirène s’adressent à toutes les morphologies et Alva Claire en fait la noble démonstration.

Au naturel

Alva Claire a un sens aiguisé du style. La preuve avec cette photo où elle convertit un simple peignoir en une pièce mode extravagante, nouée un peu aléatoirement. Ce cliché décomplexé montre la mannequin authentique et naturelle qu’elle est. Si sur le catwalk, Alva Claire a souvent le visage fermé, dans la vie de tous les jours, elle a le sourire facile. À travers cette photo, elle se moque gentiment des tenues, parfois discutables, de la Fashion Week. Rafraîchissant !

Au défilé Savage x Fenty

C’est sur la scène de Savage x Fenty que Alva Claire a fait ses premiers pas. Cet ensemble de lingerie de la couleur de l’espoir lui a porté chance. Cette parure jaune, à la gloire de ses courbes, a marqué un tournant dans sa carrière de mannequin. C’est là que tout a commencé. Et on comprend pourquoi. Ces sous-vêtements, surmontés de dentelle et d’ornements, ont su mettre en lumière sa plastique voluptueuse.

Ambiance plage et cocotier

Lorsqu’elle ne porte pas des créations à quatre chiffres, Alva Claire se plaît dans des tenues minimalistes. D’ailleurs c’est une grande adepte du style monochrome. Une seule couleur dicte ses tenues et sert de fil rouge à ses compositions vestimentaires. Sur cette photo, elle porte un ensemble « beachwear » immaculé. Le blanc fait ressortir son teint caramélisé et ses courbes envoûtantes.

Un hommage à ses cheveux texturés

À l’issue des défilés, Alva Claire a souvent les cheveux plaqués en arrière ou réunis dans un chignon impeccable. Pourtant, la mannequin d’origine jamaïquaine possède une chevelure naturelle qui mérite d’être exposée. Dans ce selfie miroir, elle laisse ses cheveux « afro » s’épanouir à leur guise au-dessus de sa tête. Elle montre ce que le monde de la mode s’attèle à dissimuler ou à retoucher.

Sans artifice

Des sourcils presque invisibles, un regard explosif, une bouche pulpeuse et des pommettes remontées. Alva Claire a un visage que l’on n’oublie pas et que l’on imprime instantanément. Si sur le catwalk, elle est souvent pomponnée, sur ses réseaux elle renonce régulièrement au coup de pinceau. Sur cet autoportrait, pris à la plage, elle n’a aucune trace de maquillage. D’ailleurs, ses taches de rousseur ressortent au milieu de son nez. Alva Claire est un diamant brut et démocratise le « no makeup ».

Souvent comparée à Ashley Graham, Alva Claire est pourtant unique en son genre. Or, elle a bien un point commun avec sa consoeur : elle réconcilie la mode avec les courbes et la taille 40 et +.