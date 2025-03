« Si vous n’apprenez pas à cesser d’avoir honte de votre corps aujourd’hui, ce sera la plus grande honte de toutes », écrit Megan Jayne Crabbe dans un post Instagram. Cette citation, tirée d’un poème de @josiebalka, résume parfaitement le message de cette créatrice de contenus engagée dans la promotion du mouvement body positive. Megan insiste sur l’importance cruciale d’accepter son corps tel qu’il est, sans se soucier des standards souvent irréalistes imposés par la société.

Qui est Megan Jayne Crabbe ?

Megan Jayne Crabbe, plus connue sous son pseudonyme @bodyposipanda et désormais @meganjaynecrabbe sur Instagram, est une créatrice de contenus britannique suivie par plus de 1 million d’abonnés sur Instagram. Elle s’est imposée comme une figure phare du mouvement body positive, un courant qui milite pour l’amour de soi et la diversité corporelle. Derrière son sourire et ses messages inspirants, Megan cache une histoire personnelle marquée par des défis difficiles à surmonter.

Un parcours personnel marqué par la résilience

Adolescente, Megan a traversé une période très sombre de sa vie lorsqu’elle a été diagnostiquée anorexique à l’âge de 14 ans. Cette expérience douloureuse lui a fait prendre conscience des ravages causés par les injonctions sociales à la minceur. Sa vie a pris un tournant décisif lorsqu’elle a découvert le mouvement body positive, une prise de conscience qui l’a conduite à transformer radicalement sa vision d’elle-même. D’un combat quotidien contre son propre corps, Megan est passée à une acceptation pleine et entière de qui elle est, faisant ainsi de sa lutte une source d’inspiration pour beaucoup d’autres.

Un engagement fort au-delà des réseaux sociaux

En 2017, Megan publie son premier livre intitulé « Body Positive Power », un ouvrage devenu incontournable pour les personnes qui souhaitent déconstruire les stéréotypes et apprendre à apprécier leur apparence naturelle. Grâce à une approche accessible et honnête, elle donne des outils pratiques permettant à chaque personne de cheminer vers l’amour de soi.

En parallèle, Megan est également une animatrice qui intervient sur des plateformes prestigieuses comme la BBC, Universal Studios ou Channel 4. Aujourd’hui, elle anime la troisième saison de l’émission MTV Movies sur MTV UK, où elle partage ses réflexions sur l’image corporelle et rencontre des célébrités d’Hollywood.

La scène comme lieu d’émancipation

Le message de Megan dépasse le cadre virtuel. Elle a créé et co-animé son propre spectacle, « The Never Say Diet Club », un « événement joyeux et festif célébrant tous les corps à travers la danse, l’humour et la musique ». Ce spectacle a connu un grand succès aux USA, en raison de son authenticité et de l’énergie positive qu’il diffuse.

Une voix respectée sur l’image corporelle et la santé mentale

Son influence s’étend également au monde professionnel et institutionnel. Megan a été invitée à s’exprimer devant des audiences prestigieuses comme Spotify, Instagram, The Sunday Times, Stylist Magazine ou encore The Body Shop. Ses conférences abordent principalement les thèmes de l’image corporelle, de la santé mentale et de l’inclusivité.

Ce qui fait la force de Megan Jayne Crabbe, c’est avant tout son authenticité et sa vulnérabilité assumée. Elle partage avec transparence ses propres expériences, encourageant ainsi ses abonnés à se sentir libres d’exprimer les leurs.

Megan Jayne Crabbe rappelle que la plus grande victoire est celle qu’on remporte sur soi-même lorsqu’on abandonne la honte pour l’amour de soi. Elle incarne aujourd’hui cette victoire, transformant son parcours personnel en une véritable inspiration collective, et rappelant que l’acceptation de soi est la plus belle des réussites.