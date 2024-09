Tous les corps sont beaux : ces photos vont vous le prouver !

Mar Armengol Casanovas capture l’essence de la beauté dans toute sa diversité – laissez-vous surprendre et inspirer par son œuvre photographique.

Les photos de Mar Armengol Casanovas comme célébration de la diversité corporelle

L’artiste, avec son objectif aiguisé et son approche artistique singulière, nous invite à contempler la beauté dans sa forme la plus authentique à travers ses photographies. Elle s’est donnée pour mission de dévoiler les corps féminins sans artifices ni retouches, mettant en lumière chaque courbe, chaque marque naturelle qui rend ces corps uniques et réels.

Une vision artistique libératrice

Elle puise son inspiration dans le mouvement féministe et a une aspiration profonde à transformer notre regard sur le corps féminin. Elle expose sans détour les poils, les vergetures et la cellulite – autant d’éléments que notre société tend à dissimuler ou à stigmatiser.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mar Armengol Casanovas (@_pelillosalamar_)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mar Armengol Casanovas (@_pelillosalamar_)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mar Armengol Casanovas (@_pelillosalamar_)

Diversité corporelle mise en scène

Sans tabous ni complexes, Mar Armengol Casanovas capture des autoportraits ainsi que des modèles rencontrés sur le web ou parmi ses connaissances. Elle choisit délibérément des femmes aux physiques hétérogènes – certaines rondes, d’autres sveltes, poilues ou épilées – toutes portant fièrement leurs particularités distinctives.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par melo (@melomoreno)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mar Armengol Casanovas (@_pelillosalamar_)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mar Armengol Casanovas (@_pelillosalamar_)

Ce kaléidoscope humain qu’elle compose est un vibrant plaidoyer contre l’idéalisation restrictive de la beauté féminine imposée par les médias et les normes sociales contemporaines.

Cette démarche audacieuse offre une nouvelle perspective sur l’estime personnelle et encourage chacun et chacune à embrasser sa propre singularité avec fierté. Les images capturées par Mar Armengol Casanovas ne sont pas seulement des photographies : elles sont des affirmations puissantes d’un droit fondamental : celui d’exister tel que nous sommes et d’être célébrés dans toute notre diversité naturelle.