Cet acteur apporte son soutien à Selena Gomez avec un message body positif fort

Le monde des réseaux sociaux est parfois un terrain de jeu cruel où les critiques fusent sans pitié, surtout lorsqu’il s’agit d’apparence physique. Selena Gomez en a encore fait les frais. Mais cette fois-ci, un allié de taille s’est levé pour prendre sa défense : l’acteur Taylor Lautner. Oui, notre cher loup-garou de « Twilight » ! Il a envoyé un message fort et inspirant en story Instagram qui remet les pendules à l’heure.

Un message qui fait du bien

Taylor Lautner n’a pas hésité à partager un message de soutien à Selena Gomez sur Instagram. Dans une story relayant un montage de deux photos de Selena Gomez aux SAG Awards 2025, une en 2024 et une cette année 2025, accompagnées de commentaires sur son physique, il a appelé à plus de bienveillance face aux vagues incessantes de critiques visant la chanteuse et actrice.

Voici ce qu’il a écrit : « C’est un monde cruel plein de haine là-bas. Vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde et vous ne devriez pas avoir à le faire. D’après mon expérience, cela ne rend pas les mots moins piquants, mais cela vous recentre simplement sur ce qui compte. Et ce n’est certainement pas la forme, la couleur ou l’apparence de votre corps. Rappel quotidien à tout le monde de ne pas oublier à quel point vous êtes beaux à l’intérieur et à l’extérieur… et soyez un peu plus gentil ». Un message simple, sincère et puissant. Parce que oui, il est temps d’arrêter de juger les gens sur leur apparence !

Selena Gomez et le body shaming : une histoire qui dure

Selena Gomez est malheureusement depuis longtemps la cible de critiques sur son corps. Que ce soit après une montée de poids ou une perte soudaine, elle est scrutée et commentée à chaque apparition publique. Sur les tapis rouges, dans ses posts Instagram, voire même dans des interviews, son corps semble toujours être un sujet de conversation (non sollicité, d’ailleurs). Ce que beaucoup oublient, c’est que Selena a une santé fragile. Diagnostiquée avec un lupus, une maladie auto-immune qui affecte son système immunitaire, elle a également subi une greffe de rein et souffre de SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth), une affection digestive qui impacte son poids.

Face aux commentaires incessants, elle avait d’ailleurs déjà répondu de façon magistrale sur TikTok : « J’ai du SIBO dans mon intestin grêle. Il s’enflamme. Je me fiche de ne pas avoir de silhouette filiforme. Je n’ai pas ce corps. Fin de l’histoire. Je suis juste humaine ». Et c’est exactement ça. Juste humaine. Comme nous toutes. Pas besoin d’avoir des abdos en béton pour être une icône, pas besoin de rentrer dans une taille XS pour être magnifique.

Un soutien qui fait réfléchir

L’intervention de Taylor Lautner est une piqûre de rappel essentielle : nous avons tous besoin d’un peu plus de gentillesse et de respect. Son message invite à arrêter de juger les autres sur leur apparence et à célébrer la beauté sous toutes ses formes. Parce que oui, la beauté, c’est avant tout un état d’esprit, une énergie, une confiance en soi qui rayonne. En prenant la parole, Taylor ne fait pas juste un joli geste pour une amie. Il participe à un mouvement bien plus grand, celui du body positivisme. Il rappelle que chacun mérite d’être respecté et aimé, peu importe son poids, sa silhouette ou son apparence.

Et si on prenait exemple ? À l’ère des filtres Instagram et des standards inatteignables, il est plus que temps de normaliser la diversité corporelle. Stop aux jugements, stop aux critiques gratuites. Juste de l’amour, du respect et de l’acceptation.

Le message de Taylor Lautner ne pouvait pas mieux tomber. En soutenant Selena Gomez, il adresse un rappel crucial à tous : la vraie beauté ne se mesure pas en kilos ni en centimètres. Soyons plus doux, plus respectueux, et surtout, aimons-nous comme nous sommes. Parce qu’au final, la seule validation dont on a besoin, c’est la nôtre.