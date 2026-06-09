Critiquée après son défilé en tenue de plage, la rugbywoman Ilona Maher répond avec franchise

Médaillée de bronze des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe américaine de rugby à sept, Ilona Maher est devenue, sur les réseaux sociaux, l’une des voix les plus écoutées du body positivity (ou mouvement body positive). Et sa dernière réponse, postée sur TikTok après une vague de critiques, en est la parfaite illustration.

Un défilé qui fait débat

Tout commence le 30 mai 2026 à Miami. Pour le défilé annuel d’un grand magazine américain consacré aux tenues de plage, Ilona Maher est apparue dans un une-pièce à rayures bleues et blanches, agrémentée d’un décolleté plongeant jusqu’au nombril. Une pièce résolument moderne, défilée avec la même confiance que la sportive met chaque dimanche sur les terrains de rugby.

Quelques heures à peine après les premiers clichés, les réseaux sociaux s’enflamment. Plusieurs commentaires, particulièrement insistants, critiquent ouvertement son physique et l’accusent d’avoir été « mal habillée » par l’organisation. Une accusation qu’Ilona Maher a tenu, immédiatement, à corriger.

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La réponse sarcastique sur TikTok

Le 4 juin 2026, Ilona Maher publie une vidéo face caméra où elle ne cache ni sa lassitude, ni son humour. « Vous m’avez laissé les meilleurs commentaires. Vraiment, vous maniez les mots à la perfection », ironise-t-elle d’abord. Avant de rétablir les faits : c’est elle, et elle seule, qui a choisi cette tenue. « Je l’aimais bien. J’aimais le fait qu’on voie tout mon dos et un peu de côté. Donc je vous entends, mais c’était mon choix », explique-t-elle.

Une question qui dépasse le seul cas Ilona Maher

Au-delà de la simple réponse aux critiques, la rugbywoman a surtout posé une question particulièrement éclairante. « Est-ce que c’est vraiment ‘peu flatteur’, ou est-ce que c’est juste le fait de voir un corps plus rond dans une telle pièce qui pose problème ? Je ne sais pas, dites-moi », a-t-elle lancé.

Une question qui met le doigt sur un biais profond de la culture mode contemporaine : celui de ne juger un vêtement « flatteur » que lorsqu’il « affine la silhouette » ou répond aux standards traditionnels de minceur. Une grille de lecture héritée de plusieurs décennies de magazines, qui exclut de fait toute morphologie sortant du moule.

Le mouvement body positive, une philosophie affirmée

L’apparition d’Ilona Maher s’inscrit dans une démarche qu’elle porte depuis ses débuts sous les projecteurs. Pour ses millions d’abonnés, Ilona Maher rappelle régulièrement qu’on peut tout simplement envoyer valser les standards de beauté. Sa philosophie, elle la résume d’ailleurs dans la même vidéo : « Mettez votre tenue de plage. Si vous avez un corps, alors vous avez un corps fait pour la plage ». Une formule frappante, qui pourrait bien devenir le slogan officiel de tout un été.

Ilona Maher signe ainsi bien plus qu’une réponse à ses détracteurs. Elle livre une véritable leçon de confiance, dans une époque où les standards de beauté restent profondément ancrés – et où une voix sportive, féminine et affirmée, fait toute la différence.